陳漢典與Lulu昨（25）日晚間在台北文華東方飯店舉辦婚宴，席開70桌現場眾星雲集，出席藝人堪比「三金」典禮。國民老公許光漢也親自到場祝賀，婚禮上引來許多人合照，陶晶瑩也PO出與柯震東、許光漢以及邱澤的照片直呼：「碰到三大男神！」Lulu與許光漢不僅曾合作影集《正港分局》，兩人私下交情也相當不錯，她曾透露天菜是許光漢，甚至想邀對方上《綜藝大熱門》的過年公寓。
許光漢現身婚禮 陶晶瑩曬合照嗨喊：碰到男神
許光漢昨日現身Lulu與陳漢典的婚禮，超強魅力立刻成為人形立牌，引來許多人合照，藝人陶晶瑩也PO出與柯震東、許光漢以及邱澤的照片，寫道：「謝謝他們的邀請讓我碰到三大男神！演戲最有靈魂、眼神最會勾人，每位都散發獨特的魅力，自成一格。台灣三座發電機#邱澤#許光漢#柯震東。」
Lulu、許光漢私交曝光 曾視訊告白笑翻
事實上，新娘Lulu過去也曾透露天菜是許光漢，還曾在節目中視訊對他表白說：「可以跟我一起睡嗎？」小粉絲行徑笑翻眾人。另外，兩人也在影集《正港分局》中合作過，在宣傳期有不少互動。
昨日婚禮上，Lulu一看到許光漢便吐槽「婚結太早」，隨後才趕緊改口向老公陳漢典說：「我還是愛你的，即使許光漢在面前我還是要嫁給你。」兩人一搭一唱讓全場賓客笑翻。
資料來源：陶晶瑩Threads
