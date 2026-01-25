我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典（左）、LULU（右）的婚禮不僅賓客華麗，婚宴流程同樣精彩，宛如一場高規格「婚禮實況綜藝秀」。（圖／記者林柏年攝影）

陳漢典與LULU去年無預警宣布結婚，今（25）日晚間將在台北文華東方飯店舉辦婚宴，由吳宗憲擔任證婚人，兩人在圈內有著好人緣，婚禮上眾星雲集，男神許光漢也到場祝賀，名牌上更被打上「許光漢典」，相當有趣。不過即使國民老公在面前，LULU仍心向陳漢典說：「即使是許光漢還是要嫁給你。」陳漢典、LULU婚禮邀請許多圈內大咖，「國民老公」許光漢今晚也出席婚宴，讓LULU吐槽「婚結太早」，隨後才趕緊改口向陳漢典說：「我還是愛你的，即使許光漢在面前我還是要嫁給你。」兩人一搭一唱讓全場賓客笑翻。不僅婚禮賓客華麗，婚宴流程同樣精彩，宛如一場高規格「婚禮實況綜藝秀」，為此特別請來好友黃豪平獨挑大樑主持，開場前特別以新人成長影片溫馨暖場，隨後花童及兩位擔任伴郎、伴娘的好友Juicy 及Amanda率先進場揭開序幕。接著新郎陳漢典與新娘 LULU分別穿著The House Tailors 屋內洋服 及 Demetrios bridal room婚紗亮麗登場，在親友見證下展開人生重要時刻。LULU在誓言中提到，嫁給陳漢典有個小小的缺點，「原以為我很獨立勇敢，但我現在變得不能沒有你，你知道我怕輸、怕丟臉，可是我最怕的是不能沒有你」；而陳漢典則回應妳就是我想生活一輩子的人，相當浪漫。