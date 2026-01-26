陳漢典、Lulu昨（25）日晚間於台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、邀請約650位親朋好友共襄盛舉，現場星光熠熠、婚禮充滿亮點。在最後Lulu更驚喜以「洗完澡」的樣貌送客，她事前也預告：「絕對不會有新娘這麼做。」

Lulu送客造型太狂　浴巾包頭畫面曝光

Lulu婚禮準備三套禮服，好友、玖壹壹春風也PO出合照，只見在送客時她彷彿像是剛洗完澡般，不僅換上胸前有蝴蝶結的可愛造型禮服，頭髮還用浴巾包著，相當有創意。

▲陳漢典（左）與Lulu（右）在開場時分別穿著The House Tailors 屋內洋服及 Demetrios bridal room婚紗亮麗登場。（圖／記者林柏年攝影）
事實上，Lulu和陳漢典在受訪時就透露送客時的造型非常厲害，Lulu預告說：「絕對不會有新娘這麼做。」而陳漢典則補充，這算是一個創舉，果然讓人相當驚豔。

陳漢典與Lulu在開場時分別穿著The House Tailors 屋內洋服及 Demetrios bridal room婚紗亮麗登場，到了婚禮中段，兩人也分別換上第二套禮服，Lulu穿著Simon Rocha的禮服，陳漢典則是Dunhill西服。

