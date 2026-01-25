我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典（左）、LULU（右）主持《綜藝大熱門》12年，日久生情擦出愛的火花（圖／記者林柏年攝影）

陳漢典與LULU去年無預警宣布結婚，今（25）日晚間將在台北文華東方飯店舉辦婚宴，由吳宗憲擔任證婚人。稍早兩人一同現身，LULU身穿爆乳婚紗，展現傲人身材，陳漢典甜說：「我為什麼會結婚？就是貪圖她的美貌。」而LULU也甜蜜告白「每個時刻都愛他」，甜蜜指數破表。今晚賓客包括吳宗憲、王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、邱澤+許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東等等，可說是眾星雲集。陳漢典、LULU透露前一晚雖然睡得少，但是睡得蠻好的，在拜別儀式中就哭得不成人形。兩人將婚禮現場打造成攝影棚，被問到婚禮總花費？笑說：「不敢統計。」直言非常用心佈置，希望大家今天能多多拍照。LULU身穿低胸婚紗，難得展露事業線，她逗趣說：「今天讓大家知道我的厲害！」而一旁的陳漢典也展現強烈求生慾說：「我為什麼會結婚？就是貪圖她的美貌。」並甜蜜告白，「我愛的是她的全部，很難找到契合的人。」陳漢典、LULU主持《綜藝大熱門》12年，日久生情擦出愛的火花，兩人在圈內有著好人緣，交友圈橫跨音樂、影劇及主持，婚宴上勢必眾星雲集。也讓他們相當頭痛座位該如何安排，甚至需要團隊開會討論。今晚賓客包括吳宗憲、王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、邱澤+許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東、徐佳瑩+比爾賈夫婦、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、許光漢、林美秀、羅文裕、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、小蜜桃姐姐、黃偉晉、風田、楊銘威+方志友夫婦等等。