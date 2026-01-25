我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu（右）和陳漢典（左）今晚大婚，婚禮上眾星雲集。（圖／記者林柏年攝）

陳漢典、LULU今（25）日晚間舉辦婚宴，兩人因主持《綜藝大熱門》擦出愛火，從同事升格成為夫妻。「憲哥」吳宗憲曾放話若愛徒Lulu與陳漢典結婚就包200萬大紅包，夫妻倆透露憲哥已經向他們要了銀行帳號，稍早吳宗憲受訪時笑說：「有啦有啦！講那個就太世俗了，本來想開支票。」陳漢典、LULU受訪時透露憲哥已經有和他們要銀行帳號，吳宗憲則說「錢小事，放心啦！」現場記者持續追問是否已經匯款？他則笑虧：「你們是來討債的啊？」接著表示已包出200萬大紅包，直呼本來想開支票的。吳宗憲今晚也將擔任證婚人，然而他卻直言自己「沒資格」，透露原因說：「他們在我眼下成就這段情感，我被蒙在鼓裡這麼久的時間。」更開玩笑說陳漢典、LULU結婚是2025年演藝圈最驚悚的新聞。陳漢典、LULU婚禮大咖雲集，除了吳宗憲到場祝福，賓客還有王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、邱澤+許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東、徐佳瑩+比爾賈夫婦、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、許光漢、林美秀、羅文裕、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、小蜜桃姐姐、黃偉晉、風田、楊銘威+方志友夫婦、唐綺陽、展榮展瑞、玖壹壹、康康、苗可麗、洪都拉斯、許效舜、張睿家、王傳一、邱凱偉、楊烈、伊正、亮哲、郁方、陶晶瑩、阿KEN、納豆夫婦、許哲珮、旺福小民、王彩樺、于美人、黃鐙輝夫婦、巴鈺、黃小柔、陳建騏、魏如萱、李英宏、李千娜、告五人的犬青+雲安、關穎、比莉姐+周湯豪、潘若迪、阿BEN+徐小可夫婦、KID、黃嘉千、郎祖筠、倪安東+管罄夫婦、孫盛希、李玉璽+許允樂夫婦等藝人。