網紅「Andy老師」（本名王崇睿）分手女友家寧後，為討回經營「眾量級」頻道（登記公司名稱為群海娛樂股份有限公司，負責人曾淑惠）卻被Ａ走的收入，他對「家寧媽」曾淑惠提告、檢方起訴，今天上午在新北地方法院二度調解。此外，Andy與曾淑慧有另一場戰爭宣告落幕，他要求群海娛樂讓他查閱財務帳冊，曾淑惠始終拒絕，還對法院裁定由資深會計師擔任檢查人感到不滿，兩度提起抗告，高等法院日前駁回，曾淑惠不得再抗告，等於清空Andy查帳的障礙。
Andy與家寧交往期間，為了處理「眾量級CROWD」、「眾量級CROWD×FUN生活」兩個頻道的收入與業配事務，在2018年8月成立群海娛樂公司，並登記Andy持有25％的股份。
Andy主張「眾量級」6年賺進上億元，他只分到695萬，因此質疑群海娛樂成立以來從沒開董事會和股東會，他身為公司董事想看財報都被家寧媽拒絕，理由是「要信任女友的母親」；家寧媽還在2024年11月開臨時股東會解除Andy的董事職務，Andy寄存證信函請求群海娛樂提出帳冊，群海娛樂仍回函拒絕，聲稱Andy只是借名登記的人頭股東。
Andy為查明頻道收益與資金流向，向法院聲請選派檢查人，新北地院函詢會計師公會適當人選後，在去年（2025）5月裁定，由具有30年執業經驗又兼具法律、金融專長的會計師蔡家龍擔任檢查人。
家寧媽不服裁定向新北地院抗告，主張新北地檢署指揮調查局扣走群海娛樂所有帳簿表冊以及她的電腦、手機，所以交不出資料。
女兒也成為家寧媽抗告的理由。曾淑惠表示，選派檢查人的調查期間，她因為家中有喪事無法到庭陳述，法官應該另外問過群海娛樂僅有的一位股東張家寧才能做出裁定，實際上卻沒有訊問家寧，原裁定於法不合。
新北院指出，曾淑惠收到開庭通知自己不來而且「無正當理由」，也沒有提出任何陳報狀；張家寧曾透過律師發聲明表示，她雖與Andy共同掛名公司董事但並未參與營運，也不清楚實際收益，「本人曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應，本人亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策」，法官將這段話解讀為，家寧質疑群海公司財務的立場與Andy一致，也認為有派人查明的必要，形同用女兒的表態打臉媽媽。
地院合議庭認為，曾淑惠將交不出帳冊的原因歸咎於檢調搜索扣押，只是藉故推託不足採信，去年10月駁回抗告。
曾淑惠仍不服提起再抗告，但理由跟之前都一樣。高等法院認定張家寧並非「選派檢查人」案件的利害關係人，此類案件只有受檢查的公司（群海娛樂）和聲請檢查的股東（Andy）才具有利害關係，公司其他董事或股東不需要出庭接受訊問，曾淑惠再抗告無理由，高院在去年12月底裁定駁回，全案確定。
Andy聲請查閱的範圍包括群海娛樂2018年至今的股東常會、股東臨時會議事錄及簽到簿、董事會議事錄及簽到簿；2018年到現在的會計帳簿、資產負債表、損益表、現金流量表、營業稅申報書、盈餘分配表等業務帳目，還有群海娛樂銀行帳戶的往來明細表。
曾淑惠既已無法阻擋Andy查看公司財務資料，NOWNEWS詢問Andy的委任律師林哲健預計何時查帳？蔡家龍會計師是單獨前往群海娛樂或者偕同Andy及律師？林哲健表示目前仍未確定，須等卷宗送達才能進行下一步。
