▲Andy主張「眾量級」頻道6年賺億元，他只分到695萬，想對群海娛樂公司查帳卻遭到家寧母親數度拒絕。（圖／記者劉松霖攝，2025.6.18）

▲家寧媽曾淑惠抗告法院選派檢查人的裁定，認為在她沒出庭的情況下，法官應該另外訊問家寧，否則裁定不合法。（圖／記者劉松霖攝，2025.9.16）

▲家寧曾透過律師聲明不清楚群海娛樂實際營運，多次請求提供財務資料都沒下文，這份聲明的內容對於Andy查帳也有幫助。（圖／記者劉松霖攝，2025.9.16）

▲Andy的委任律師林哲健（中）對於群海娛樂抗告駁回確定的回應是，目前還無法確定何時查帳，必須等卷宗送達後才能進行下一步。（圖／記者劉松霖攝，2025.6.18）

網紅「Andy老師」（本名王崇睿）分手女友家寧後，為討回經營「眾量級」頻道（登記公司名稱為群海娛樂股份有限公司，負責人曾淑惠）卻被Ａ走的收入，他對「家寧媽」曾淑惠提告、檢方起訴，今天上午在新北地方法院二度調解。此外，Andy與家寧交往期間，為了處理「眾量級CROWD」、「眾量級CROWD×FUN生活」兩個頻道的收入與業配事務，在2018年8月成立群海娛樂公司，並登記Andy持有25％的股份。Andy主張「眾量級」6年賺進上億元，他只分到695萬，因此質疑群海娛樂成立以來從沒開董事會和股東會，；家寧媽還在2024年11月開臨時股東會解除Andy的董事職務，Andy寄存證信函請求群海娛樂提出帳冊，群海娛樂仍回函拒絕，聲稱Andy只是借名登記的人頭股東。Andy為查明頻道收益與資金流向，向法院聲請選派檢查人，新北地院函詢會計師公會適當人選後，在去年（2025）5月裁定，由具有30年執業經驗又兼具法律、金融專長的會計師蔡家龍擔任檢查人。女兒也成為家寧媽抗告的理由。，原裁定於法不合。新北院指出，曾淑惠收到開庭通知自己不來而且「無正當理由」，也沒有提出任何陳報狀；張家寧曾透過律師發聲明表示，她雖與Andy共同掛名公司董事但並未參與營運，也不清楚實際收益，「」，法官將這段話解讀為，地院合議庭認為，曾淑惠將交不出帳冊的原因歸咎於檢調搜索扣押，只是藉故推託不足採信，去年10月駁回抗告。曾淑惠仍不服提起再抗告，但理由跟之前都一樣。，曾淑惠再抗告無理由，高院在去年12月底裁定駁回，全案確定。Andy聲請查閱的範圍包括群海娛樂2018年至今的股東常會、股東臨時會議事錄及簽到簿、董事會議事錄及簽到簿；2018年到現在的等業務帳目，還有群海娛樂銀行帳戶的往來明細表。曾淑惠既已無法阻擋Andy查看公司財務資料，NOWNEWS詢問Andy的委任律師林哲健預計何時查帳？蔡家龍會計師是單獨前往群海娛樂或者偕同Andy及律師？林哲健表示目前仍未確定，須等卷宗送達才能進行下一步。