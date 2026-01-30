台灣40年品牌「嘉南羊乳」去年2月開始使用社群平台「Threads」，小編認真的海巡、發文回應網友等互動，被大批追蹤者喜愛，由於現在比較少人訂羊奶，小編仍不斷幽默推銷，甚至找回以前的顧客，去年底有一波爆紅。不過最近卻有行銷公司爆出跟嘉南羊乳合作「代操Threads」，讓許多粉絲心碎。對此，嘉南羊乳除了發出澄清聲明道歉之外，甚至海巡道歉到半夜2點，真誠態度又救回公司形象，不少網友都讚爆。
嘉南羊乳被行銷公司害慘！稱「代操Threads」粉絲心碎想退追
事件起源是一間行銷公司在Threads上發文表示「幫嘉南羊乳操作Threads，紅到被別人拿來做推廣服務廣告」，還提到這是雙向奔赴最佳典範、新創靈活遇上40年品牌的底蘊，在社群碰撞出爆紅火花等語。
由於嘉南羊乳的小編每天都很努力跟網友互動，讓不少網友都深深記得小編的真誠，因而追蹤其帳號，結果行銷公司發文稱是「代操Threads」之後，大批粉絲相當傻眼，認為以前的互動都是假的行銷，心碎要退追蹤。
嘉南羊乳小編澄清道歉到半夜2點！一夜救回品牌形象超神
事情爆發之後，嘉南羊乳的小編立刻在Threads上正面回應，透露品牌確實有跟行銷公司合作，但是對方僅是提供「圖像以及視覺風格建議」，但是其他留言跟貼文，都是小編本人親自執行、親自承擔，完全沒有任何代操。能理解大家對「操作」兩字的失落，但絕對擔保在Threads上看到的羊編是「真實存在的人」。
嘉南羊乳小編除了回應網友的文章之外，竟然連夜一路道歉到半夜2點左右，海巡各大討論串文，而且版本都有所不同，相當有誠意而且細心的向廣大粉絲致歉與解釋，認為這次造成誤會是因為「用詞沒有好好說清楚」，還幫行銷公司講話表示「他們絕對不是惡意，造成誤會，責任還是在我們身上，謝謝為我們發聲的朋友」。
超有誠意的海巡致歉，也讓不少網友紛紛回應表示「我什麼都不說，嘉南羊乳幫小編加薪就是了」、「原本一場公關災難一夜就被小編救回來，根本教科書等級處理」、「說真的差點退訂羊奶了...覺得有種被騙的感覺，但是看到小編到深夜都還在解釋跟致歉，實在覺得很有誠意」、「真的一個一個解釋，內容也不相同，一夜挽救品牌形象成功，超級猛」。
嘉南羊乳在台灣40年！社群操作爆紅「喝的是回憶」
事實上，嘉南羊乳成立至今已經有40年之久，除了是國內最大酪羊農團體，也是國內最大羊乳加工廠，剛成立時只有52位社員，發展至今已經有108位社員、乳羊頭數超過4萬頭，每天生產超過30餘噸的生乳，每天都為台灣民眾提供20幾萬瓶新鮮的羊乳。
當然隨著飲食習慣的改變，嘉南羊乳的訂購人數一定比過往還要少，不過從2025年2月嘉南羊乳也加入社群「Threads」的營運之後，經常透過有趣的圖卡文章，加上小編親力親為跟網友互動而爆紅，成功拉抬不少業績，許多網友小時候喝過之後，長大都沒有續訂，現在自己有經濟能力重新訂購來喝，一切喝的都是回憶，這才是真正的雙向奔赴啊！
資料來源：嘉南羊乳官網、嘉南羊乳Threads
