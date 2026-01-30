我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉南羊乳被行銷公司害慘！稱「代操Threads」粉絲心碎想退追

「幫嘉南羊乳操作Threads，紅到被別人拿來做推廣服務廣告」

認為以前的互動都是假的行銷，心碎要退追蹤。

▲有行銷公司出面透露，自己公司幫嘉南羊乳代操Threads，引爆許多粉絲不滿，認為互動都是假行銷。（圖/Threads）

嘉南羊乳小編澄清道歉到半夜2點！一夜救回品牌形象超神

但是對方僅是提供「圖像以及視覺風格建議」，但是其他留言跟貼文，都是小編本人親自執行、親自承擔，完全沒有任何代操。

竟然連夜一路道歉到半夜2點左右，海巡各大討論串文，而且版本都有所不同

▲嘉南羊乳小編一路海巡到半夜兩點，相關討論貼文一則一則回覆並致歉，讓不少網友大讚有誠意、一夜救回公司形象。（圖/Threads）

嘉南羊乳在台灣40年！社群操作爆紅「喝的是回憶」

每天都為台灣民眾提供20幾萬瓶新鮮的羊乳。