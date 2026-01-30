裕隆集團前董事長嚴凱泰2018年因食道癌病逝，女兒嚴珮瑜（Michelle）如今也長得亭亭玉立，近日更公開IG帳號，引來不少網友討論。然而照片曝光後，有人也開酸她駕駛的汽車是1800萬賓利跑車，而非裕隆自家國產車納智捷。另外過去傳出嚴珮瑜祕戀前SBL裕隆球星吳季穎，疑似將爸爸生前收藏的2只名錶去變賣；對此，嚴珮瑜昨（29）日深夜也在IG上發聲，無奈表示：「謠言荒謬至極。」
嚴珮瑜IG帳號公開 遭酸民攻擊吐心聲
嚴珮瑜昨日在IG限動上發文，用英文寫道「when a rumor start spreading abt me but its so insanely false i cant even defend myself fr cuz how did they even come up with that」。意思是當關於我的謠言開始流傳，但內容荒謬至極，甚至我根本無力辯解，因為我只想知道：他們到底是怎麼編造出來的？看得出她心情充滿無奈。
嚴珮瑜被抓包開千萬賓利跑車 網酸：怎不開自家車？
嚴珮瑜如今已成年，身為「裕隆小公主」的她，經常透過社群分享生活日常，然而IG帳號被公開後，有人抓包她開得車並非裕隆自家國產車納智捷，而是價值約1800萬的賓利跑車，引來不少酸民留言，「自家那破車怎不開，要開賓利」、「好奇嚴凱泰女兒居然不開自家車」、「自己生產的車都不開了」。但也有網友緩頰：「人家私生活有什麼好鞭的」、「評論人家身材、長相、穿著這不是正義，這是霸凌」。
另外，嚴珮瑜先前也曾傳出秘戀球星吳季穎，男方隨後爆出簽賭、打假球醜聞，她疑似將嚴凱泰生前收藏的名錶拿去變賣，導致裕隆高層震怒，還派人去把手錶買回來。雖吳季穎事後發文否認賣錶，並強調兩人只是一般朋友出遊，但仍然遭網友攻擊。
