2026運動幣登記開跑，預計將發放60萬份500元運動幣，根據運動部表示，16歲以上民眾可前往動滋網500.gov.tw登記，前五日將採取身分證尾數分流，今（30）日輪到身分證「尾數8、9」民眾。《NOWNEWS今日新聞》整理運動幣怎麼登記？運動幣怎麼領取？運動幣可以買什麼？包含登記時間、抽籤時間、使用時間，以及運動幣使用方式、合作店家等詳細資訊，帶領讀者快速理解運動幣是什麼，提醒民眾千萬別錯過登記時間。
📍2026運動幣登記資格限制
需年滿16歲，也就是民國99年1月1日前出生，且是國內現有戶籍之國民，才可登記參加抽籤。
📍2026運動幣登記網址
動滋網500.gov.tw
📍2026運動幣身分證尾數分流
■ 1月26日（一）：尾數 0、1
■ 1月27日（二）：尾數 2、3
■ 1月28日（三）：尾數 4、5
■ 1月29日（四）：尾數 6、7
■ 1月30日（五）：尾數 8、9
■ 1月31日（六）～2月8日（日）：全民皆可登記
📍2026運動幣怎麼登記？3步驟一次看
🟡步驟1：進入動滋網首頁，點選左側「登記參加抽籤」按鈕。
🟡步驟2：輸入個人資料，包括身分證字號、出生年月日、手機號碼、電子信箱等。
🟡步驟3：最後按下登記即完成，待2月12日直播公布，亦可於2月13日10時起在動滋網公告查詢。
📍2026運動幣抽籤結果怎麼查詢？
2026年2月12日參與直播查詢，亦可於2026年2月13日10時起在動滋網公告查詢。
📍2026運動幣何時發放？使用時間到什麼時候？
2026年3月1日10時至12月31日24時
📍2026運動幣怎麼領取？
🟡步驟1：前往動滋網500.gov.tw，進入「我的運動幣」
🟡步驟2：輸入個人資料
🟡步驟3：輸入「簡訊4位驗證碼」
🟡步驟4：取得運動幣電子錢包QR Code
📍2026運動幣怎麼用？
■ 運動幣為內有500元額度的電子錢包，不限抵用次數，可於實體店家及線上平臺消費抵用。
■ 實體消費臨櫃結帳出示「QR Code或付款碼」，並告知「簡訊驗證碼」即可抵用。
■ 線上平台消費於系統輸入「付款碼」、「身分證號末四碼」及「簡訊驗證碼」即可抵用，超過運動幣餘額皆需自行支付差額。
■ 運動幣限本人使用，禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為，請民眾妥善保存個人資料，以避免遭有心人士盜用。
■ 運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，亦不得另再兌換成等值之現金，若違反運動幣使用規範，運動部將終止民眾領取抵用權利。
📍2026運動幣可以買什麼？
■ 做運動（參與性運動類）：抵用金額上限500元，可用於運動課程、社團費、入場費、會員費、場地設備出租費、參加運動比賽衍生費用、運動指導教學費、運動觀光遊程。
■ 看比賽（運動賽事及媒體消費類）：抵用金額上限500元，可用於購買、付費訂閱媒體費、看運動比賽衍生費(如：應援用品、紀念品等)、運動書籍與雜誌、觀賞運動比賽門票費、運動展演及博物館門票券。
■ 添裝備（運動裝備類）：抵用金額上限200元，可用於運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類、運動穿戴裝置、運動耗材（如：球類、球棒、護具等）。
📍2026運動幣合作店家有誰？
2026運動幣合作店家可透過動滋網查詢，查詢網址請點此。
資料來源：動滋網、運動部、我的E化政府
