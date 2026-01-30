我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火、明尼蘇達灰狼、紐約尼克和金州勇士都是揚尼斯·阿德托昆博的有力追求者

▲ESPN此前報導，邁阿密熱火、明尼蘇達灰狼、紐約尼克和金州勇士都是揚尼斯·阿德托昆博的有力追求者（圖／美聯社／達志影像）

巴特勒（5700萬美元的合約正好匹配字母哥薪資）、庫明加（近日曾要求交易）、波傑姆斯基，4枚未來首輪選秀權，以及多個選秀交換權。

▲媒體針對字母哥交易案詢問當家球星史蒂芬·柯瑞的看法。對此，37歲的柯瑞展現了一貫的冷靜與專業。（圖／美聯社／達志影像）

隨著密爾瓦基公鹿隊正式開放聽取關於「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易報價，全聯盟的搶人大戰已進入白熱化。根據《Forbes Sports》記者Evan Sidery的最新爆料，金州勇士隊已備妥一份「誠意十足」的包裹，準備不惜代價引進這位兩屆MVP，以挽救史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）最後的爭冠窗口，根據報導，，以及4枚未來首輪選秀權以及多個選秀交換權，相當有誠意。ESPN此前報導，。目前戰績為18勝27負、排名東部第12的密爾瓦基公鹿隊比以往任何時候都更願意接受報價。公鹿隊希望得到一位潛力新星或大量的選秀權作為回報。他們並不急於在交易截止日期前完成交易。為了在薪資配平與戰力吸引力上取得平衡，。雖然勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）曾表示無意交易巴特勒，但在字母哥流入市場後，計畫顯然已發生巨變。根據曝光的完整報價包裹包含：Evan Sidery指出，，因為他們保有所有的首輪選秀權，這在操作複雜度上比起要拉第三方的熱火與尼克更有優勢。而其他美媒給出的交易報價也相差無幾，根據《體育畫刊》的Chris Mannix報導，勇士隊已經向聯盟公開表示，他們準備拿出一份巨額交易方案。前提是密爾瓦基公鹿隊真的想交易他們的當家球星。據報道，這份方案包括巴特勒即將到期的合約、庫明加以及大量的選秀權——最多可達四個未來的首輪選秀權。今日勇士在客場擊敗爵士賽後，媒體隨即針對字母哥交易案詢問當家球星史蒂芬·柯瑞的看法。對此，37歲的柯瑞展現了一貫的冷靜與專業。，」柯瑞在猶他主場受訪時表示。「我知道交易截止日前會有各種對話，但這不是我的工作。總經理與辦公室會評估所有選項，直到事情真的變為現實之前，討論這些只是浪費能量。如果交易發生了，大家自然會知道。」目前勇士以27勝 22負排名西區第8，在失去巴特勒後，球隊顯然缺乏第二穩定得分點。引進字母哥能立即與柯瑞組成NBA史上最強的「內外組合」，並將奪冠視窗延長數年。然而，這份報價也意味著勇士將徹底掏空未來。如果公鹿最終接受這份以巴特勒（需等明年康復）、潛力股庫明加與海量選秀權為核心的包裹，勇士將在2026年下半季迎來隊史最大的陣容巨變。