中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今（30）日各地天氣以多雲為主，宜花東有局部短暫雨，周六（1月31日）下半天將有鋒面通過、冷空氣南下，一直到下周一（2月2日）台中以北、宜花東降雨機率增加，低溫下探至13至15度，北台灣天氣濕冷，南台灣日夜溫差大。
今天天氣：雲量、水氣增多 中南部日夜溫差大
1月27日今天天氣，氣象署預報員黃恩鴻指出，雲量、水氣增多，不過降雨影響較局部，全台多雲，宜花東、恆春半島有局部短暫雨；全台早晚低溫14至18度，白天高溫在北部、東半部21至23度，中南部25至27度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：鋒面通過台灣 北東開始下雨
1月28日明天的天氣，氣象署預報員黃恩鴻說明，下半天有鋒面通過，後續冷空氣遞補南下，北台灣、宜花東、恆春半島都有局部短暫雨，中部也有零星短暫雨；西半部、宜蘭早晚低溫14至17度，花東16至18度，白天高溫北部、東半部21至23度，中部24度，南部26度。
一周天氣：周日、下周一低溫探13度 下周二回暖放晴
氣象署提醒，周日、下周一東北季風影響，降雨範圍擴大，北部、宜蘭整天都有短暫雨，中部、花東、恆春半島有局部短暫雨，南台灣多雲；下周二（2月3日）水氣減少，只剩基隆北海岸、大台北山區、宜花東有局部短暫雨。
氣溫方面，黃恩鴻提及，周日、下周一中部以北、宜蘭低溫13至15度，南部、花東16至18度；北部、宜蘭高溫16至18度，中部及花蓮19至20度，台東22度，南部25度，下周二全台白天高溫都會回到20度以上。
資料來源：中央氣象署、環境部
