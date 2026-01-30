隨著密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）交易談判白熱化，金州勇士隊內部的建隊思路出現驚人變化。根據NBC Sports勇士資深記者Monte Poole爆料，為了迎來字母哥並解決場上空間問題，勇士高層不排除送走功勳老將格林（Draymond Green）。與此同時，ESPN官方也宣布，2月12日勇士對陣馬刺的關鍵賽事將改為全美直播，顯示出聯盟對這場比賽的高度重視，這是否是為了交易截止日前的劇變做準備？引起外界好奇。
勇士選秀操作失誤 高層自承對不起柯瑞
勇士記者Monte Poole在電台節目中揭露了Chase Center內部沉重的氛圍。他提到，一名球隊內部人士曾私下坦言：「過去這幾年，我們真的搞砸了柯瑞（Stephen Curry）的巔峰期。」
Poole指出，勇士隊過去堅持的「雙時間軸」計畫宣告失敗，無論是懷斯曼（James Wiseman）、庫明加（Jonathan Kuminga）還是穆迪（Moses Moody），都未能成長為能支撐球隊的基石球員。更嚴重的是，管理層頻繁無視球探與教練組的建議，強行挑選需要長期開發的新秀，而非能立即貢獻的即戰力，導致柯瑞在37歲高齡仍需承擔過重負荷。
「當時球探和教練都在問：『我們為什麼要這麼做？』烏布雷（Kelly Oubre Jr.）就是其中之一——……這違背了人事部門的意願，而這種情況在選秀中也時有發生。」Poole透露自己跟聯盟裡的人聊天內容，「他們會說勇士隊的選秀選擇有時候會讓你大吃一驚。他們覺得勇士隊選秀名單上可能本來有更靠前的球員，但他們最終會選擇『不，我們更喜歡這名球員』，也就是排名靠後的球員……所以，這就是問題的關鍵所在。」
字母哥交易籌碼變更？格林遭質疑
針對如何引進字母哥？Poole提出了不同於以往的看法。他分析，由於格林與字母哥在進攻端的都不能拉開空間，兩人若同時在場，會嚴重壓縮柯瑞的投籃空間。Poole透露，勇士內部更傾向在交易中送走格林，因為他與字母哥本質上打的是同個位置。
相較之下，身為三號位的吉米·巴特勒（Jimmy Butler）更適合作為交易籌碼之一，因為他的離隊能讓出側翼空間給字母哥發揮。然而，名嘴史蒂芬·A·史密斯（Stephen A. Smith）則持反對意見。他認為巴特勒這一季已無法打了，勇士應設法保留格林，由格林負責策應，字母哥衝擊禁區，柯瑞在外線牽制，這將構成全聯盟最無解的進攻體系。
NBA官方動作 勇馬之戰成全美焦點
或許是預見到交易截止日前後的劇變，NBA與ESPN耐人尋味地在今日宣布賽程更新。原定2月12日由灰熊對陣金塊的轉播，將改為馬刺客場挑戰勇士的全美直播。
這場比賽極具看點，馬刺本季曾主場遭勇士雙殺，目前以32勝15負高居西區第2，急需雪恥。 柯瑞將正面對決全明星先發中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。
而且，由於比賽時間在2月5日交易截止日之後，外界瘋狂猜測屆時勇士陣中是否已經迎來了身披金州戰袍的字母哥。勇士隊目前以27勝22負暫居西區第8，這場與公鹿的世紀交易談判，將決定勇士是否能如Monte Poole所言，在最後關頭「彌補」對柯瑞的虧欠。
消息來源：NBC Sports Bay Area & California
