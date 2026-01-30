努力的人被看見了！台灣40年羊奶龍頭品牌嘉南羊乳，近期因為社群小編「羊編」的賣力海巡與幽默發文，成功在Threads打動年輕世代，又喚起一波訂購羊奶風潮。不過，近期卻因合作的行銷公司自爆聲稱「代操」而引發輿論。對此，今（30）日嘉南羊乳總公司也發出聲明強調「羊小編確實是公司同仁」，而羊小編本人還在留言區透露「已成功升級頂級牧草方案」，似乎暗示待遇有所提升，也讓大批粉絲狂讚祝賀。
嘉南羊乳衰捲行銷風波！總公司發聲力挺小編被讚爆
近期有行銷公司業者在社群上，將嘉南羊乳當作公司成功Threads代操案例，卻引發爭議。因為許多粉絲是被嘉南羊乳「羊小編」的個人魅力與風格所吸引，卻成為代操行銷的案例，開始懷疑過往的溫情互動都是操作。
最終，嘉南羊乳羊編從昨（29）日晚間就在社群上不斷現身道歉並解釋內幕，直言行銷公司方僅是提供「圖像以及視覺風格建議」，而社群Threads得互動都由羊編本人親自執行，羊編一路與大批粉絲互動到深夜，獨自一人力挽狂瀾的努力模樣，也感動無數網友與粉絲。
針對本次風波，今（30）日嘉南羊乳總公司也發出正式聲明，強調「羊小編確實是公司同仁，感謝大家對羊小編的支持，嘉南羊乳不僅堅持品質，更是一個溫暖的大家庭，我們會持續優化溝通管道，確保品牌與大家在一起」。
嘉南羊乳也強調，他們同時也與行銷夥伴合作，「對於事見報後的複雜因素，公司已經展開了解與調查，我們更在乎的是，不讓外部的『有心人士蓄意操作』，冷卻了品牌與消費者互動的熱情」，因此事件有更新消息都會第一時間讓大家知道。
羊編本人也在留言區回應：「感謝羊粉的關心與投餵，羊編已成功升級頂級牧草方案」，暗示待遇有所提升，因此也讓大批粉絲嗨翻：「羊編的付出真的值得加薪」、「羊編今天可以提早下班回去補眠了」、「羊編值得加薪！雖然很喜歡你有趣和溫暖的回覆，但記得也要好好休息呀」、「幸好羊編的努力有被看見」。
資料來源：嘉南羊乳
