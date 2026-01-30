2026 年乳品新規將實施，食品業老闆「妙妙 MiaoMiao」近期走訪全聯與家樂福，針對市售產品進行「2026鮮奶評比」。她提醒，明年 7 月起僅 14 天內保存的國產乳能稱鮮奶，並點名瑞穗、義美等 3 款優質鮮乳。此外更發出強力示警：若包裝標榜「高蛋白」這 3 個字，購買前務必三思，揭開殺菌溫度的健康秘密。
2026鮮奶新規：ESL 乳品是什麼？
根據衛福部食藥署將在 2026 年 7 月 1 日實施的新規定，只有保存期限在 14 天以下的國產乳品能標示為「鮮奶」。其餘產品則會標示為 ESL（Extended Shelf Life，延長保存期限乳）。
避開添加物！標榜「高蛋白」恐藏風險
針對健身族熱愛的「高蛋白」款，妙妙指出這類產品多屬「乳飲品」而非純鮮乳，成分常含乳化劑與磷酸鹽。2024 年研究顯示，乳化劑可能引起腸道菌群失調；磷酸鹽則會增加腎臟負擔。妙妙直言：「加工高蛋白無法取代原型食物。」建議選擇純鮮奶加乳清才是最健康的組合。
專家觀點：為什麼「鮮奶＋乳清」優於預調高蛋白飲？
為什麼食品老闆與醫師都不約而同轉向「原型食物」？這背後有強大的科學支撐。
法國國家健康與醫學研究院（INSERM）研究員 Benoit Chassaing 博士指出，預調飲品為了口感添加的「乳化劑」，其實是腸道的隱形殺手，它會侵蝕腸道黏膜，讓身體容易陷入慢性發炎。
此外，德國腎臟醫學專家 Eberhard Ritz 醫師也發文示警，加工食品中的「無機磷」吸收率接近 100%，這對腎臟與血管都是沈重負擔。
品牌榜單：內行人點名的 100 分推薦
妙妙強調，100 度以下的低溫加工能保留乳清蛋白活性，且污染物最少。以下為全聯、家樂福中最推薦的品牌清單：
評比原則：認準低溫殺菌優點
最後，妙妙建議選購時應認明 138 度以下的產品。超過 130 度的高溫殺菌（UHT）雖保存期長，但易產生晚期糖化終產物（AGEs），恐引發體內慢性發炎。支持高品質的台灣 A 級生乳，不僅新鮮度勝過長途海運的進口奶，更能攝取到未變性的優質乳蛋白。
資料來源：衛福部食藥署、食品業老闆 妙妙 MiaoMiao、Benoit Chassaing、Eberhard Ritz
什麼是 ESL？ ESL 乳品是透過比傳統鮮乳更高的殺菌溫度，或更嚴密的無菌包裝技術，將保存期限拉長至 15 到 60 天。妙妙指出，這類乳品雖放在冷藏區販售，但本質已接近「保久乳」，消費者應學會看標籤，選擇真正新鮮的在地乳源。
妙妙強調，100 度以下的低溫加工能保留乳清蛋白活性，且污染物最少。以下為全聯、家樂福中最推薦的品牌清單：
|評分等級
|推薦品牌名稱
|殺菌關鍵製程
|推薦理由
|💯 100分
|瑞穗極制低溫殺菌鮮乳
|72度 / 15秒
|市售最易購買，營養保留最完整。
|💯 100分
|義美全脂鮮乳
|83-93度 (HTST)
|殺菌溫低，適合對品質挑剔的讀者。
|💯 100分
|初鹿鮮奶 (低溫版)
|未標溫度之低溫加工
|小農首選，注意特定通路版本。
