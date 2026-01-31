繼揭曉 3 款滿分低溫鮮奶後，不少讀者敲碗「有沒有平價好選擇？」食品業老闆「妙妙MiaoMiao」在 2026鮮奶評比 中，其實還整理出 5 款在全聯、家樂福容易買到的「80分好評」鮮乳。其中包含了屏東在地的阿猴鮮乳、光泉無成分調整、吉蒸牧場透明鮮奶等品牌，不僅成分單純、保留生乳原味，CP 值更完勝進口奶。
80分好評！殺菌溫度藏玄機
妙妙指出，雖然 100 度以下的低溫殺菌最理想，但市面上選擇較少且價格較高。因此她列出了「80分推薦」清單，標準是：「原料為生乳，加熱溫度在 138 度以下」。
這類鮮乳雖然殺菌溫度略高（中高溫殺菌），但營養損失與產生加工污染物（如 AGEs 晚期糖化終產物）的風險，遠低於超高溫殺菌（>138度）的保久乳或 ESL 長效乳，是兼顧荷包與健康的全聯家樂福牛奶推薦首選。
內行懂喝：光泉無調整、吉蒸單一乳源
在眾多品牌中，妙妙特別點名「光泉鮮乳-無成份調整」。她解釋，市售鮮奶常為了口感一致而進行「脂肪標準化」，但這款特別標示無調整，「最少的加工程度其實更能夠體現生乳的風味」。
此外，來自花蓮的「吉蒸牧場透明鮮乳」雖採用 UHT（超高溫瞬間殺菌） 殺菌，但溫度未達保久乳標準，且具備動物福利標章與單一乳源優勢，品質相當接近滿分推薦。
高CP值首選：阿猴比保久乳還便宜
針對想省錢的消費者，妙妙大力推薦屏東縣政府輔導的「阿猴在地鮮乳」。她在影片中指出，這款鮮乳是為了協助酪農解決生乳銷售壓力而生，「販售的價格比它對面貨架的保久乳還要便宜」，在有預算考量下是非常不錯的選擇。
另外，雲林小農品牌「貓兒干鮮乳」與市占率極高的「瑞穗全脂鮮乳」（紅瓶），也因成分單純、殺菌溫度控制在範圍內，同步入選本次推薦榜單。
懶人包：全聯家樂福 5 款高 CP 值鮮奶
針對這 5 款「80分推薦」鮮奶，妙妙依據特色進行了分類評比，我們將其作成圖表，讀者可參考下表找出最適合自己的口味：
聰明選購：看成分找單一乳源
妙妙最後補充，她個人非常喜歡「單一乳源」的鮮乳（如吉蒸、貓兒干），「以我的經驗，單一乳源區的鮮奶比較不容易有腥臭味。」
面對 2026 年即將上路的新規，消費者除了看價格，更應學會看背後的殺菌標示。若買不到頂級低溫奶，這 5 款中高溫殺菌的全聯家樂福牛奶，絕對是比「乳飲品」或「長效乳」更值得購入的健康選擇。
資料來源：食品業老闆妙妙MiaoMiao
|推薦品牌
|殺菌溫度
|推薦理由
|吉蒸牧場透明鮮乳
|<138°C
|高品質優選：具動福標章、單一乳源，品質接近滿分。
|光泉鮮乳 (無成份調整)
|127-133°C
|內行懂喝：無脂肪調整，喝得到生乳原味。
|阿猴在地鮮乳
|<138°C
|CP值之王：支持在地酪農，價格比保久乳還便宜。
|貓兒干鮮乳
|133-137°C
|小農推薦：單一乳源區，無腥臭味。
|瑞穗全脂鮮乳
|127-133°C
|方便購買：通路最廣、品質穩定，適合大眾口味。
