繼揭曉 3 款滿分低溫鮮奶後，不少讀者敲碗「有沒有平價好選擇？」食品業老闆「妙妙MiaoMiao」在 2026鮮奶評比 中，其實還整理出 5 款在全聯、家樂福容易買到的「80分好評」鮮乳。其中包含了屏東在地的阿猴鮮乳光泉無成分調整吉蒸牧場透明鮮奶等品牌，不僅成分單純、保留生乳原味，CP 值更完勝進口奶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
80分好評！殺菌溫度藏玄機
妙妙指出，雖然 100 度以下的低溫殺菌最理想，但市面上選擇較少且價格較高。因此她列出了「80分推薦」清單，標準是：「原料為生乳，加熱溫度在 138 度以下」。

這類鮮乳雖然殺菌溫度略高（中高溫殺菌），但營養損失與產生加工污染物（如 AGEs 晚期糖化終產物）的風險，遠低於超高溫殺菌（>138度）的保久乳或 ESL 長效乳，是兼顧荷包與健康的全聯家樂福牛奶推薦首選。

▲妙妙指出，100 度以下的低溫殺菌牛奶選擇較少且價格較高。若「原料為生乳，加熱溫度在 138 度以下」，則可達到「80分推薦」。（示意圖／取自Pexels）
▲妙妙指出，100 度以下的低溫殺菌牛奶選擇較少且價格較高。若「原料為生乳，加熱溫度在 138 度以下」，則可達到「80分推薦」。（示意圖／取自Pexels）
內行懂喝：光泉無調整、吉蒸單一乳源
在眾多品牌中，妙妙特別點名「光泉鮮乳-無成份調整」。她解釋，市售鮮奶常為了口感一致而進行「脂肪標準化」，但這款特別標示無調整，「最少的加工程度其實更能夠體現生乳的風味」。

此外，來自花蓮的「吉蒸牧場透明鮮乳」雖採用 UHT（超高溫瞬間殺菌） 殺菌，但溫度未達保久乳標準，且具備動物福利標章與單一乳源優勢，品質相當接近滿分推薦。

▲吉蒸牧場位在花蓮瑞穗鄉、秀姑巒溪旁，有開放免費入園，可餵食小動物、品嘗牛奶相關美食。（圖／吉蒸牧場臉書）
▲吉蒸牧場位在花蓮瑞穗鄉、秀姑巒溪旁，有開放免費入園，可餵食小動物、品嘗牛奶相關美食。（圖／吉蒸牧場臉書）
高CP值首選：阿猴比保久乳還便宜
針對想省錢的消費者，妙妙大力推薦屏東縣政府輔導的「阿猴在地鮮乳」。她在影片中指出，這款鮮乳是為了協助酪農解決生乳銷售壓力而生，「販售的價格比它對面貨架的保久乳還要便宜」，在有預算考量下是非常不錯的選擇。

另外，雲林小農品牌「貓兒干鮮乳」與市占率極高的「瑞穗全脂鮮乳」（紅瓶），也因成分單純、殺菌溫度控制在範圍內，同步入選本次推薦榜單。

▲屏東縣政府輔導的「阿猴鮮奶」（圖右）是為了協助酪農解決生乳銷售壓力而生，價格親民。（圖／記者張家瑋攝）
▲屏東縣政府輔導的「阿猴鮮奶」（圖右）是為了協助酪農解決生乳銷售壓力而生，價格親民。（圖／記者張家瑋攝）
懶人包：全聯家樂福 5 款高 CP 值鮮奶
針對這 5 款「80分推薦」鮮奶，妙妙依據特色進行了分類評比，我們將其作成圖表，讀者可參考下表找出最適合自己的口味：

推薦品牌 殺菌溫度 推薦理由
吉蒸牧場透明鮮乳 <138°C 高品質優選：具動福標章、單一乳源，品質接近滿分。
光泉鮮乳 (無成份調整) 127-133°C 內行懂喝：無脂肪調整，喝得到生乳原味。
阿猴在地鮮乳 <138°C CP值之王：支持在地酪農，價格比保久乳還便宜。
貓兒干鮮乳 133-137°C 小農推薦：單一乳源區，無腥臭味。
瑞穗全脂鮮乳 127-133°C 方便購買：通路最廣、品質穩定，適合大眾口味。
聰明選購：看成分找單一乳源
妙妙最後補充，她個人非常喜歡「單一乳源」的鮮乳（如吉蒸、貓兒干），「以我的經驗，單一乳源區的鮮奶比較不容易有腥臭味。」

面對 2026 年即將上路的新規，消費者除了看價格，更應學會看背後的殺菌標示。若買不到頂級低溫奶，這 5 款中高溫殺菌的全聯家樂福牛奶，絕對是比「乳飲品」或「長效乳」更值得購入的健康選擇。

延伸閱讀：[想找「100分低溫奶」推薦？高蛋白牛奶風險？請點此]

資料來源：食品業老闆妙妙MiaoMiao

相關新聞

2026牛奶評比！全聯家樂福推瑞穗、義美3款　示警：有這3字不要買

牛奶沒去全聯買！內行狂推一少見品牌：便宜水準高、美廉社才有賣

牛奶沒買瑞穗、光泉！高雄一低調品牌被挖出：超濃郁、有動福標章

好市多「1神級湯品」特價了！她一次搬3組囤貨：加牛奶好喝又飽足