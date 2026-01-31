天氣變冷，許多人習慣熱牛奶暖胃，但小心溫度沒拿捏好，把 2026鮮奶評比中推薦的優質營養全殺光！營養師趙函穎與鮮乳坊專家示警，加熱鮮奶切忌煮沸，一旦超過「60度」高溫警戒線（沸點約107度），珍貴的維生素與熱牛奶蛋白質將大量流失。專家建議，理想溫度應嚴格控制在 40-50 度，若用微波爐加熱，設定「20-30秒」就是極限，超過這秒數恐怕就等於白喝了。
鮮奶加熱營養剩多少？鈣質還在維生素全滅
許多人不敢加熱牛奶，是怕營養「煮沒了」。營養師趙函穎過去曾解釋，牛奶中最關鍵的鈣質以及鎂、磷等礦物質，不受高溫影響，加熱後吸收率差異不大。
但鮮奶加熱營養 的流失主要發生在維生素與蛋白質。啟新診所衛教資訊指出，加熱過程約有 10% 的維生素 B 群和 25% 的維生素 C 會流失，且加熱程度越深，損失越多。不過趙函穎也補充，鮮奶本來就不是人體攝取維生素的主要來源，即便流失也能透過蔬果補充，民眾不必過度恐慌。
拒絕奶皮！專家曝「關鍵60度」殺手
加熱牛奶時若看到上面浮一層「奶皮」，代表你煮太燙了！鮮乳坊指出，鮮乳沸點約 107°C，若持續煮沸，不耐熱的維生素會流失 10 - 25％。
此外，高溫會導致蛋白質變性。啟新診所數據顯示，低溫殺菌的鮮奶約有 10% 乳清蛋白變性，但超高溫殺菌（滅菌乳）則可能高達 70%。營養師趙函穎解釋，變性後的蛋白質雖然仍存在，但結構改變會導致「人體較不易吸收」；鮮乳坊也補充，過度加熱容易讓蛋白質分離、浮在表面形成「奶皮」，影響口感。
鮮乳坊建議，理想的 牛奶加熱溫度 應控制在 40 - 50°C，摸起來溫熱不燙手即可，此時口感最佳且保留最多營養。
微波超過這秒數白喝了！黃金加熱法公開
為了方便，許多人選擇微波爐，但往往抓不準 牛奶微波時間。鮮乳坊建議，微波應設定中小火，加熱約 20 - 30 秒即可達到適飲溫度。若擔心受熱不均形成奶皮，可分 2 - 3 次加熱並攪拌。
除了微波，鮮乳坊也推薦另外兩種溫和加熱法：
• 隔水加熱： 將牛奶杯置於熱水中 3 - 5 分鐘，避免外鍋水沸騰。
• 電鍋加熱： 外鍋放水加熱後，利用水蒸氣保溫牛奶約 5 - 7 分鐘（需墊高容器）。
聰明選奶！低溫殺菌奶更需溫柔對待
如果您是參考 2026鮮奶評比 購買了「瑞穗極制」等標榜 72°C 低溫殺菌的鮮乳，加熱時更應小心。這類鮮奶保留了較多乳清蛋白與活性，若回家又高溫煮沸，就失去了多花錢買優質奶的意義。
啟新診所建議，買回的牛奶最好直接飲用，若非加熱不可，切記遵守上述的低溫原則，且開封後盡速喝完，避免營養流失。
資料來源：趙函穎營養師的美麗方程式、啟新診所、鮮乳坊
