政治大學新聞系、企管系雙主修畢業的25歲溫姓替代役男，25日凌晨搭乘多元計程車，卻在台64線快速道路被林姓司機丟包，慘遭4車輾斃。有網友貼出事發當時的行車紀錄器畫面，第5輛經過的車司機眼力敏銳，成功閃過橫躺車道的溫男，避免又一起悲劇。前方停放的車輛打雙黃燈，疑似為已輾過溫男的第四台車。事故發生後，溫男橫躺在內側快車道地上，畫面顯示當時天色昏暗，一輛行駛中的車子差點就撞上路中的黑影，幸好駕駛眼尖，趕快打燈切換車道才逃過一劫。下個鏡頭可以看到路邊停著一輛開著警示燈的休旅車，原PO推測那應該就是其中一輛不慎撞上人的車子。回顧整起事件，溫姓學霸25日清晨在台北文山區喝完酒後，透過叫車平台Bolt叫了多元計程車準備回板橋，沒想到最後卻被丟包在台64線遭輾斃，林姓司機先前供稱溫男自己要求下車，又稱溫男酒醉、意識不清，但檢警調閱行車記錄器發現，溫男全程未發一語，與司機說法不符。林姓司機目前被依過失致死及遺棄致死罪，以20萬元交保。Bolt平台也已停權司機並發布聲明，表示將配合調查，對事故表示哀痛與慰問。交通主管機關指出，如平台未善盡管理責任，最重可能撤照，並呼籲各派遣平台強化司機管理及安全教育。