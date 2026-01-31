我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老高無預警回歸，一句「好久不見」逼哭全球粉絲。（圖／翻攝YT@老高與小茉）

為愛犬停下腳步 罕見暫別創作節奏

AI不是靠規則約束 而是靠價值被理解

擁有超過600萬訂閱的知識型YouTube頻道「老高與小茉」，自2025年10月宣布暫停更新後，長時間未再推出新作品，讓全球粉絲相當擔憂，沉寂超過3個月後，老高於昨（30）日無預警回歸上傳2026年首支影片，不過這次並未如過往一樣入鏡，而是選擇以「純語音」方式發聲，而他一句「好久不見」也逼哭全球粉絲。老高創立頻道7年來幾乎維持穩定更新，這次停更屬於極為罕見的狀況，原因正是陪伴多年的11歲愛犬「力氣」罹患淋巴癌，老高選擇暫時放下工作，全心照顧家人與寵物，他在影片中坦言這段時間生活重心完全改變，也重新思考「陪伴」對人生的意義，並表示即使創作暫停，時間並沒有白白流逝。迎來2026年的第一次更新，老高刻意未露臉，僅透過語音分享內容，主題依舊是粉絲熟悉的科技與未來思辨，影片聚焦在馬斯克（Elon Musk）對人工智慧的看法，並延伸討論人類如何與AI共存Ｍ他引用馬斯克對Tesla、SpaceX等企業發展的觀點，剖析「生產力」與「人類價值」之間的關係。在影片中，老高提到馬斯克對「AI是否可能毀滅人類」的憂慮，指出對方認為真正的最後防線，並非單純制定規則，而是讓AI產生「好奇心」，理解人類是宇宙中最有趣、最值得守護的存在，老高也藉此呼應自身心境，認為科技再進步，終究無法取代真實陪伴與情感連結，這也是他選擇暫停、再回歸的重要原因。影片上線後，留言區迅速湧入大量粉絲祝福，不少人看到標題「好久不見」便情緒潰堤，形容這次回歸像是久未聯絡的老朋友突然報平安，許多網友也為愛犬「力氣」送上祝福，感同身受面對寵物生病的無力與心痛。更有人指出，在AI生成內容大量充斥的時代，老高僅用聲音、沒有畫面，卻依然能帶來「陪伴感」，正是這個頻道最難被取代的價值。