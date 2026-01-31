2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）進入最終激戰時刻，本周末將於羅德·拉沃球場（Rod Laver Arena）上演兩場足以載入史冊的巔峰對決。女子單打冠軍戰由尋求墨爾本第3冠的頭號種子薩巴倫卡（Aryna Sabalenka）對陣重返大滿貫決賽的芮芭奇娜（Elena Rybakina），這場「重砲對決」將決定誰能成為新一代硬地女王；男子單打冠軍戰則由22歲的球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與挑戰生涯第25座大滿貫神蹟的喬科維奇（Novak Djokovic）狹路相逢，前者將要來尋求成為史上最年輕的「全滿貫」得主。《NOWNEWS》以下為您整理本屆澳網決賽的「懶人包」，包含對戰組合、賽程、總獎金、大滿貫賽制與賽程資訊。
🎾 【2026澳網女單決賽：重砲對決，誰能稱后？】
📺2026澳網四強轉播指南：台灣收視平台全攻略
本屆澳網在台灣的轉播訊號以中央球場（Rod Laver Arena）賽事為主，球迷可依照收視習慣選擇有線電視或數位串流平台觀看精彩對決。
📺 台灣電視與數位轉播平台
★ 中央球場精選直播（Rod Laver Arena）
有線電視：
博斯網球台
MOMOTV
ELTA體育1台
數位串流 / 社群平台：
緯來體育官方YouTube頻道（提供特定場次直播）
ELTA體育1台（愛爾達電視官網 / Hami Video）
★ 國際訊號1（由大會導播決定播出場次）
如果您想關注非中央球場的其他重點賽事（如青少年組、雙打或傳奇賽），可收看國外頻道：
⭐️2026澳網獎金破紀錄 單打冠軍獨得415萬澳元
本屆澳網獎金池再度調升，不僅冠軍獎金驚人，各輪次的晉級獎金也全面提高，顯現四大滿貫賽首站的領導地位。
⭐️2026澳網重要賽程
今年賽事從1月12日的會外賽開跑，正賽將從1月18日正式引爆戰火。
第一階段：開幕週 （1/12–1/17）
🎾 2026澳網賽制與規則全攻略
1. 盤數與勝負判定
男單： 採 五盤三勝制（Best of 5 sets）。
女單／雙打／混雙： 採 三盤兩勝制（Best of 3 sets）。
2. 決勝盤規則（Tie-break）
這是最容易搞混的部分。澳網為了避免比賽時間過長，所有項目在「決勝盤」皆採用 「10分制搶十」：
當比賽進入 最後一盤（男單第五盤、其餘第三盤），且局數達到 6-6 平手時。
雙方進行「大搶十」（Match Tie-break），先得到 10分 且領先對方至少 2分 者贏得比賽。
前幾盤（非決勝盤）： 6-6 時仍維持傳統的 7分制 搶七。
3. 計分與局數規則
單打： 採傳統計分制（15, 30, 40, Deuce, Advantage）。
雙打（部分組別）： 為加快比賽節奏，有時會採用「No-Ad」（無占先制），即 40-40 後的一分決定該局勝負。
4. 2026 創新賽制：一分大滿貫（1 Point Slam）
這是本屆澳網最受矚目的新嘗試，於開幕周（1月14日）舉行：
玩法： 每場比賽僅打一分，一分定生死。
獎金： 冠軍獨得100萬澳元。
亮點： 開放職業選手與業餘外卡（包含名人如周杰倫）同場競技。
5. 球場與設備規則
場地類型： 室外硬地（GreenSet）。
電子司線： 澳網已全面自動化，不再有線審，由電腦系統即時判定出界與否。
換球機制： 正賽每7/9局 更換一次新球（熱身後的第一次更換為第7局，之後每9局更換）。
發球時限： 嚴格執行25秒發球倒數（Shot Clock）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🎾 【2026澳網男單決賽：傳奇交鋒，世代巔峰對決】
- 對戰組合： 艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）vs. 喬科維奇（Novak Djokovic）
- 賽事看點：
- 喬科維奇衝擊紀錄： 38歲的喬科維奇挑戰墨爾本第11冠以及生涯第25座大滿貫獎盃，持續刷新歷史紀錄。
- 艾卡拉茲挑戰全滿貫： 22歲的球王艾卡拉茲若能奪冠，將完成職業生涯「全滿貫」壯舉，將超越前輩納達爾（Rafael Nadal，24歲）成為最年輕全滿貫球員，且他過去在兩次大滿貫決賽面對艾卡拉茲均取勝 (2023，2024溫網)。
- 體能與意志的考驗： 兩人在四強賽均經歷漫長苦戰。艾卡拉茲經歷5小時27分鐘的大戰晉級（創澳網四強紀錄）；喬科維奇則擊敗了前兩屆冠軍辛納（Jannik Sinner），雙方狀態皆處於巔峰。
- 對戰歷史： 目前雙方生涯對戰由喬科維奇以5：4微幅領先，但大滿貫決賽交手則由艾卡拉茲占優。
- 喬科維奇衝擊紀錄： 38歲的喬科維奇挑戰墨爾本第11冠以及生涯第25座大滿貫獎盃，持續刷新歷史紀錄。
- 賽事時間： 2026年2月1日 (週日) 19:30 (墨爾本當地時間) / 16:30 (台灣時間)
- 對戰組合： 薩巴倫卡（Aryna Sabalenka）vs. 芮芭奇娜（Elena Rybakina)
- 賽事看點：
- 薩巴倫卡尋求墨爾本第3冠： 身為頭號種子，Sabalenka若奪冠將是她生涯第5座大滿貫獎盃，且近4年8度闖入大滿貫決賽，展現極高統治力。
- 芮芭奇娜重返決賽舞台： 這是Rybakina自2023年以來首次重返大滿貫決賽，力拚生涯第2座大滿貫冠軍（首座為2022年溫網）。
- 頂尖力量型交鋒： 兩位選手均以強勢發球與強力底線抽球著稱，是目前女子網壇最具破壞力的對決組合。
- 薩巴倫卡尋求墨爾本第3冠： 身為頭號種子，Sabalenka若奪冠將是她生涯第5座大滿貫獎盃，且近4年8度闖入大滿貫決賽，展現極高統治力。
- 賽事時間： 2026年1月31日 (週六) 19:30 (墨爾本當地時間) / 16:30 (台灣時間)
本屆澳網在台灣的轉播訊號以中央球場（Rod Laver Arena）賽事為主，球迷可依照收視習慣選擇有線電視或數位串流平台觀看精彩對決。
📺 台灣電視與數位轉播平台
★ 中央球場精選直播（Rod Laver Arena）
有線電視：
博斯網球台
MOMOTV
ELTA體育1台
數位串流 / 社群平台：
緯來體育官方YouTube頻道（提供特定場次直播）
ELTA體育1台（愛爾達電視官網 / Hami Video）
★ 國際訊號1（由大會導播決定播出場次）
如果您想關注非中央球場的其他重點賽事（如青少年組、雙打或傳奇賽），可收看國外頻道：
- 國際收視：
- 美國：ESPN, Tennis Channel
- 歐洲：Eurosport / discovery+
- 澳洲：9Now, StanSport
- 美國：ESPN, Tennis Channel
本屆澳網獎金池再度調升，不僅冠軍獎金驚人，各輪次的晉級獎金也全面提高，顯現四大滿貫賽首站的領導地位。
|輪次／名次
|獎金（澳元）
|冠軍
|415 萬
|亞軍
|215 萬
|四強
|125 萬
|八強
|75 萬
|第一輪（正賽）
|15 萬
今年賽事從1月12日的會外賽開跑，正賽將從1月18日正式引爆戰火。
第一階段：開幕週 （1/12–1/17）
- 1/12–1/15：男女單打會外賽。
- 1/14：百萬美元「一球制勝」特別賽 (1 Point Slam)。
- 1/18：正賽第一輪開幕（連續第三年於週日開打）。
- 1/25–1/26：單打16強賽（第四輪）。
- 1/27–1/28：男女單八強賽。
- 1/29：女子單打準決賽。
- 1/30：男子單打準決賽、混雙決賽。
- 1/31：女子單打決賽、男女雙打決賽。
- 2/1：男子單打決賽、青少年單打決賽。
1. 盤數與勝負判定
男單： 採 五盤三勝制（Best of 5 sets）。
女單／雙打／混雙： 採 三盤兩勝制（Best of 3 sets）。
2. 決勝盤規則（Tie-break）
這是最容易搞混的部分。澳網為了避免比賽時間過長，所有項目在「決勝盤」皆採用 「10分制搶十」：
當比賽進入 最後一盤（男單第五盤、其餘第三盤），且局數達到 6-6 平手時。
雙方進行「大搶十」（Match Tie-break），先得到 10分 且領先對方至少 2分 者贏得比賽。
前幾盤（非決勝盤）： 6-6 時仍維持傳統的 7分制 搶七。
3. 計分與局數規則
單打： 採傳統計分制（15, 30, 40, Deuce, Advantage）。
雙打（部分組別）： 為加快比賽節奏，有時會採用「No-Ad」（無占先制），即 40-40 後的一分決定該局勝負。
4. 2026 創新賽制：一分大滿貫（1 Point Slam）
這是本屆澳網最受矚目的新嘗試，於開幕周（1月14日）舉行：
玩法： 每場比賽僅打一分，一分定生死。
獎金： 冠軍獨得100萬澳元。
亮點： 開放職業選手與業餘外卡（包含名人如周杰倫）同場競技。
5. 球場與設備規則
場地類型： 室外硬地（GreenSet）。
電子司線： 澳網已全面自動化，不再有線審，由電腦系統即時判定出界與否。
換球機制： 正賽每7/9局 更換一次新球（熱身後的第一次更換為第7局，之後每9局更換）。
發球時限： 嚴格執行25秒發球倒數（Shot Clock）。