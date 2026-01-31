嘉南羊乳近日因Threads官方小編「羊編」勤奮海巡、真誠互動意外爆紅，日前卻在一間行銷公司發文自稱「代操」後急轉直下，引爆品牌誠信爭議，對此羊編親自發文澄清，強調留言皆為本人執行，甚至海巡回覆到半夜，一度成功逆轉風向，獲大量網友聲援。不料嘉南羊乳總公司今（31）日突然發布聲明，強硬力挺行銷公司，並指控網路惡意抹黑，揚言不排除提告，聲明曝光後，瞬間讓網友炸鍋，「羊編不眠不休救火，現在卻迎來第二波公關危機」，嘉南羊乳因此二度翻車，事件仍在延燒當中。
嘉南羊乳才救回形象！最新聲明二度翻車：超級公關災難
嘉南羊乳總公司今日突然發布正式聲明，指出合作夥伴「開啟品牌行銷顧問公司」與「美樂蒂小姐」多年來提供專業行銷策略與執行能力，近期「羊IP」相關企劃的創意發想與整體規劃，確實由該團隊提出，任何質疑其專業貢獻的說法均與事實不符。
嘉南羊乳並嚴厲譴責網路上對合作夥伴的抹黑與攻擊，直指疑似有心人士刻意操作輿論，破壞合作關係與商譽，強調不排除與行銷公司共同對相關人士提出妨害名譽之訴，未來也將持續攜手合作。
這份聲明一出，讓原本力挺羊編的網友集體傻眼，留言區瞬間炸鍋，「這種聲明直接把羊編努力歸零了，我的天啊，這什麼公關災難」、「在幫你們員工說話，結果回頭捅支持者一刀」、「超敗好感，本來都要訂羊奶了」、「羊編不眠不休救火，現在卻迎來第二波公關危機」、「這個聲明看得出這間公司掌權的人大概是什麼年齡層，真心建議羊編離職」。
嘉南羊乳爆代操風波！羊編靠真心救回被讚翻
整起風波起於一家行銷公司在Threads發文，將嘉南羊乳帳號列為老品牌轉型成功案例，並暗示協助社群操作。貼文曝光後，原本喜愛「羊編」真誠互動的粉絲感到錯愕，認為過去深夜回覆、生活化留言恐怕只是行銷包裝，根本是在欺騙社會大眾，甚至揚言退追。
面對排山倒海的質疑，「羊編」在29日晚間親自發出長文說明，強調「Threads上的每一篇發文、每一次海巡、每一則留言，都是由嘉南羊乳總公司我羊編本人！」他坦言行銷公司確實有參與，但僅提供圖像與視覺風格建議，並非帳號代操，半夜與清晨的回覆全是自己一人完成。
更讓網友動容的是，羊編當晚一路海巡各大討論串，逐一誠懇回覆至凌晨2點，且每則道歉內容都不重複，被視為高度誠意的展現，短時間內成功扭轉風向，吸引超過3萬人按讚聲援。
沒想到原本被視為教科書等級公關示範的事件，在嘉南羊乳總公司最新聲明出爐後再度翻轉，不僅強硬力挺合作行銷公司，還指控網友網暴與惡意抹黑，讓輿論二度炸裂，目前事件仍在持續延燒中，但直至截稿嘉南羊乳以及羊編都尚未再度出面回應，讓許多網友都相當關注後續走向。
嘉南羊乳聲明全文一次看
嘉南羊乳鄭重聲明：
針對合作夥伴「開啟行銷公司」以及「美樂蒂」小姐遭受網路蓄意抹黑攻擊事件特此澄清與說明
發佈日期： 2026年1月31日
「保證責任臺灣省嘉南羊乳運銷合作社」（以下簡稱「本社」）針對近日網路上流傳，涉及本社長期合作夥伴「開啟品牌行銷顧問公司」（以下簡稱「開啟行銷」）及「美樂蒂小姐」之惡意攻擊與不實言論，特此發佈嚴正聲明，以正視聽，並表達本社對合作夥伴的信任和堅定支持。
聲明重點：
一、 「開啟行銷」確為和本社簽訂合約並長期合作執行的行銷團隊
本社與「開啟品牌行銷顧問公司」簽訂有正式合約，雙方為長期且穩固的協力廠商合作關係。鑑於「開啟行銷」長期以來與本社順利配合，默契十足，本社視「開啟行銷」為本社的行銷顧問團隊。
多年來，「開啟行銷」提供其專業的行銷策略與卓越的執行能力，為品牌發展提供了關鍵性的顧問諮商暨行銷方案。本社對「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」的專業能力與合作誠信給予高度肯定與信任。
本社嚴正呼籲外界人士，立即停止對本社行銷團隊「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」的一切不正當攻擊和惡意抹黑行為。
二、 羊IP行銷規劃之創意來源確認
針對近期本社所推動之「羊IP」相關行銷規劃與執行，本社鄭重澄清：該系列行銷活動的創意發想與整體企劃，確實是由「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」所提供。本社在審核並確認其專業性與可行性後，依循正常程序進行發佈與推廣。任何質疑「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」在本次行銷案中專業貢獻的言論，均與事實不符。
三、 嚴厲譴責惡意攻擊行為，不排除提出妨害名譽之訴
本社嚴厲譴責所有針對「開啟行銷」及「美樂蒂小姐」的網路惡意攻擊、誹謗與不實指控行為者。經查，這次事件疑似有心人士蓄意透過網路輿論，破壞雙方合作關係與商譽，此類行為不僅嚴重傷害合作夥伴的名譽與權益，亦對正常的商業合作環境造成負面損害。
針對這幾天發生的網路暴力行為，本社將持續關注事態發展，並不排除與「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」共同對相關人士提出惡意妨害名譽之訴，以維護本社、開啟行銷以及美樂蒂小姐的合法權益。
「保證責任臺灣省嘉南羊乳運銷合作社」始終秉持誠信、專業的原則，致力於提供優質產品與服務。我們感謝所有支持我們的消費者與合作夥伴，並將繼續與「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」等優秀夥伴攜手合作，共同為消費者帶來更好的品牌體驗。
「保證責任臺灣省嘉南羊乳運銷合作社」敬上
2026年1月31日
