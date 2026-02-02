我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Melody表示如果個人行為造成任何人不舒服，「我全然虛心接受，也會深深的自我反省」。（圖／Melody IG）

「Melody」殷悅（本名劉恭顯）出道以來營造優雅、風趣印象，更被網友稱讚是「零負評女星」，怎料近日卻遭爆私底下根本是「服務業殺手」，被控態度傲慢、咄咄逼人。今（2）日稍早，Melody也出面回應，表示不記得發生過這些事，但如果個人行為造成任何人不舒服，「我全然虛心接受，也會深深的自我反省」。Melody稍早透過社群發聲，對於遭控是奧客、服務業殺手，她直言自己非常驚訝，「對於很多的爆料，我無法一一回應，因為在我的印象中，我不記得發生過這些事」。但Melody認為每個人都有自己個人感受的立場，如果因個人行為造成任何人不舒服，她全然虛心接受，也會深深的自我反省。另外，Melody表示大家有不喜歡她的權力，但請網友們也不要網暴或是刻意抹黑，經紀公司則回應，「身為公眾人物，即便自己再注意，大家都有不喜歡的權利。但如果是刻意網暴、抹黑，脫離事實 ，我們保留法律追訴權利」。近日，有網友在Threads發文透露在班機上遇到Melody，意外在留言區引起航空、餐飲業人員集體告狀，指Melody對服務人員態度傲慢又惡劣，是服務業殺手，甚至還有人不滿稱：「每次上班都祈禱今天別遇到她。」