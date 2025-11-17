Melody（殷悅）2022年和結婚17年的老公吳育奇離婚，目前和美國華僑男友Howard熱戀中，今（17）日她出席服裝品牌活動，被問到近來鬧得滿城風雨的「粿王戀」，Melody表示家家有本難念的經，希望大家都能找到自在的生活方式。
被問粿王戀 Melody難評論
王子（邱勝翊）偷吃粿粿，被粿粿老公范姜彥豐求償1600萬元賠償金，目前已經交由司法處理，而粿粿和范姜過去也曾上過Melody的節目，被問到對此事的看法，Melody語帶保留，表示，「家家有本難念的經。」對其他人的家務事不便多做評論，只希望大家都能自在地生活，至於好友沈玉琳的身體狀況，Melody表示不打擾就是最好的關心。
Melody戀愛後被說變得更漂亮，被問到女兒是否見過？她笑說很多朋友女兒都見過，Melody的2個女兒都還在升學階段，她認為現在戀愛還太早，但也沒有所謂的禁愛令，而是以鼓勵的方式，希望她們著重在課業。
Melody日前辭去談話節目《11點熱吵店》主持工作，轉戰教育事業，以英文老師的新身分回歸，開設全新英文口說課程，Melody透露，觀察到許多國人雖有基礎，卻難以自在開口，Melody除了自己授課之外，還有三階段訓練計劃，循序漸進地從發音、聽力、表達、內容、文化，涵蓋生活、旅遊、社交、工作常見的「21種情境」，完全都是母語者常用、但教科書沒教的萬用句型，非常受到喜愛。
