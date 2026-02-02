我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S紀念雕像目前仍用粉色的布蓋住，現場工作人員也在進行最後擺設。

女星大S（徐熙媛）去年2月在日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸辭世，時光飛逝，她離開人世至今（2）日已滿一週年，由丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像下午2點將在金寶山墓園揭幕。稍早S媽已現身，而大S紀念雕像目前仍用粉色的布蓋住，現場工作人員也在進行最後擺設。大S紀念雕像將在下午進行揭幕儀式，稍早記者直擊S媽已抵達現場，旁邊有不少工作人員陪同。而大S紀念雕像目前仍用粉色的布蓋住，今日天空下起大雨，現場除了搭起棚子，也準備多把雨傘。痛失愛女的S媽不僅天天以淚洗面，更曾因過度悲傷導致嚴重失眠、求助身心科，坦言「心破了個洞」。而大S離世滿1年，S媽也在兩位女兒的陪伴下，努力走出傷痛。大S紀念雕像由老公具俊曄設計，他特地在雕像前設計了9個排列成S形的蜿蜒台階，是因為他的姓氏具在韓文發音中同數字9，因此才刻意設計成9階，S形則代表大S，象徵夫妻倆綿延不斷的愛，小巧思藏洋蔥。