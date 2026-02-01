我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳佩慈坦言，至今仍會常常想起大S，甚至傳微信和line給對方。（圖／吳佩慈小紅書）

▲明日是大S（如圖）逝世滿1週年，許多親友、粉絲都仍十分想念她。（圖／大S徐熙媛臉書）

大S（徐熙媛）去年2月前往日本旅遊時，因流感併發肺炎病逝，好友吳佩慈當時在北海道旅行，原本要去東京和徐家人會合，不料卻親眼目睹大S離世，讓她打擊很大。大S離世後，親友們都十分想念她，除了老公具俊曄幾乎天天到墓園陪伴，吳佩慈也發文表示至今仍會傳訊給大S，更提到自己變了，開始能夠看她以前的影視作品，直說：「就是不想忘記她。」明日是大S逝世滿1週年，好友吳佩慈去年11月曾在社群平台上發文，不捨寫道：「好朋友很瀟灑的走了，留著她在微信朋友圈備註的那句，死亡是必然的。」文中提到她至今仍會常常想起大S，甚至傳微信和line給對方，「我的處理方式就是當她還在，只是她太忙沒回」。吳佩慈坦言，一開始很害怕看到大S的消息，怕自己不停的崩潰，但是她漸漸改變了，會開始看大S以前主持娛樂百分百的片段，和她的一些影視作品。吳佩慈感性說：「就是不想忘記她，所以不再繼續逃避了。」在不斷回憶好友的過程裡，又加深了對大S的愛，看到網友們整理出過往的金句、片段，總讓她一邊笑、ㄧ邊哭。吳佩慈和大S在就讀華岡藝校期間就相識，兩人都是「華岡七仙女」成員之一，進入演藝圈後又與小S、阿雅、范瑋琪、范曉萱、Makiyo等組成S幫，私下常常聚會。吳佩慈曾在節目中坦言，大S是她最要好的朋友，只要有心事都會向對方傾訴，表示如果自己有姊姊的話，希望會是大S。而大S在東京與病魔奮戰時，吳佩慈正好在北海道旅行，原本是計畫去東京和徐家人會合，不料卻親眼目睹大S離世，讓她打擊很大，不捨喊話「熙媛，我會永遠愛妳」。