▲汪小菲與大S（如圖）離婚後，雙方一度因贍養費、感情等問題撕破臉。（圖／摘自大S微博）

▲馬筱梅（右）多次強調自己生小孩是因為「我想要小孩」，而非外界講的生孩子來爭產，並承諾未來會持續好好照顧大S的孩子。（圖／微博＠硬控娛樂家）

大S離世明（2）日將滿1年，她曾與汪小菲有過一段11年婚姻，婚後育有一子一女，雙方於2021年正式宣告離婚，並因贍養費、感情問題等家務瑣事撕破臉，一度對簿公堂。汪小菲2024年與馬筱梅（Mandy）再婚，大S離世後，夫妻倆讓孩子留在台灣就學，並常往返兩岸陪伴，而馬筱梅去年宣布懷孕，預產期在2月農曆春節期間，汪小菲也將三度當爸。大S離世後，汪小菲與第二任妻子馬筱梅一同照顧兩個孩子，馬筱梅將他們視如己出，不僅平時會接送小孩上下課、陪他們旅行等等，她也經常在直播中分享相處點滴，更提到大S把兩個小孩教得很好、很有教養，表示：「姊弟倆都很聽話懂事，一點都不頑皮，有的時候甚至比大人還會尊重人。」汪小菲與馬筱梅2024年5月在上海登記結婚，去年5月17日在北京補辦了婚宴，馬筱梅婚後曾表示不急著生孩子，因汪小菲還有兩個孩子要照顧，認為要在自己有能力負責時才會考慮生寶寶。去年，馬筱梅宣布懷孕消息，預產期在本月，她目前仍在中國養胎，預計臨盆前才會飛回台灣生產、坐月子，而媽媽近日也飛到北京，幫她一起照顧大S與汪小菲的兒女。馬筱梅多次強調自己生小孩是因為「我想要小孩」，而非外界講的生孩子來爭產，她也承諾未來會持續好好照顧大S的孩子，極力展現後媽風範。而有人暗指馬筱梅與大S不合，馬筱梅則坦言，「我們本來就是一個不認識的兩個人，但是因為一些事情，所以我們有良好的溝通，有良好的建立」，直言過去的紛紛擾擾都跟她無關，希望不要再被製造對立。