▲大S（左）紀念雕像揭幕當天，徐家人和親友都會出席。（圖／S媽（黃春梅）臉書）

▲具俊曄（左）對大S的感情令外界動容。（圖／翻攝自asosbarbiedee IG）

大S（徐熙媛）去年2月赴日本旅遊，因為染上流感併發肺炎去世，享年48歲，而在她逝世滿周年之際，傳出老公具俊曄親自設計的紀念雕像已經完工，將於2月2日大S忌日當天於金寶山揭幕，對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問大S妹妹小S（徐熙娣），截稿前沒有回應。據《壹蘋新聞網》報導，大S的紀念雕像已經順利完工，目前坐落在金寶山碑林名人區，2月2日大S忌日揭幕那天，小S、S媽（黃春梅）、具俊曄和大S閨密、親友都會出席，不過徐家希望此儀式可以低調進行，不要被媒體打擾，因此當天會有保全站崗。大S去年2月2日病逝東京醫院，3天後家屬從羽田機場包機將其骨灰運回台北松山機場，3月15日，小S、具俊曄等徐家人現身金寶山玫瑰園，舉行大S的喪禮，並將骨灰安放於該地。S媽去年表示，大S的雕像將由女婿具俊曄親自操刀設計圖，預計2026年2月忌日完工，而大S過世後，不少民眾目擊具俊曄前往金寶山亡妻的墓地陪伴摯愛，還因此暴瘦、曬黑，讓S媽不捨地說：「歐爸真的重情重義，人生夫復何求，真愛。」