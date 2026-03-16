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前國民黨發言人蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭黨內同志猛烈砲轟他在去年大罷免期間落井下石，頻上綠營政論節目曝光，卻未幫忙澄清。對此，蕭敬嚴昨（15）日發文道歉，強調「過去年輕，單純想讓黨更好，卻忽略過激言論傷害到黨內同志」，仍遭政論粉專《政客爽》怒轟，真正反省道歉是退選，甚至是退黨負責。《政客爽》於11日首開砲蕭敬嚴，並揚言：「到你初選落幕的那一刻，我保證你每一天都會過得極度不開心」，也引立委徐巧芯、葉元之加入批評蕭敬嚴，徐巧芯更怒嗆「唯一不支持」。而蕭敬嚴昨日終於發文道歉，表示自己在國民黨的栽培跟提攜中成長，對國民黨的認同與感恩無比強烈、對國民黨的忠誠毋庸置疑。蕭敬嚴提到，他常單槍匹馬、毫無畏懼上綠營節目辯護交鋒，自認這是展現無條件為黨付出的方式，但過去年輕，單純想讓黨更好，卻忽略過激言論傷害到黨內同志，或是未能對事實全貌周延的查證，都是自己應負的責任，他深表歉意。不過，蕭敬嚴並未提到退選，甚至說還是會努力當上新北市議員，讓《政客爽》砲口再次朝向他：「真正反省道歉是退選，甚至是退黨負責，發一篇廢文就想繼續蹭藍營票選喔？我們支持者是很賤的人嗎？當大家都傻子，你最聰明。沒有要賺綠營通告費踩自己人，還要代表國民黨選議員的道理啦。厚顏無恥蕭禁言，真的嘆為觀止！」