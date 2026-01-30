大S（徐熙媛）去年2月前往日本旅遊時，因染上流感併發肺炎去世，享年48歲。大S離世將滿1年，各地粉絲依舊十分懷念她，更發起募款活動，在英國倫敦打造約6萬台幣的紀念長椅，於去年7月25日正式落成。《NOWNEWS今日新聞》記者先前也實際走訪，只見紀念椅上放滿鮮花，還有大S生前的美照，銘牌上則寫道「她如流星照耀我們所有人」，讓人看了忍不住鼻酸。
大S的紀念長椅位於英國倫敦的卡文迪什廣場（Cavendish Square），附近就是知名商業區牛津街（Oxford Street）。而記者先前實際前往卡文迪什廣場，只見公園相當寧靜，也有人在這裡稍作休息，不少粉絲低調獻花，在紀念椅上放滿花束，上面還附有一張大S生前露出甜美笑容的照片。
大S紀念椅擺滿鮮花 粉絲悼：她如流星照耀我們所有人
大S紀念椅以實木打造，上面的金屬銘牌則刻寫著：「A shooting star who turned her grace, courage and kindness, into eternal light for us all.」意即她如流星，將優雅、勇氣與善良，化作永恆的光芒照耀我們所有人。短短一句話充滿不捨，卻也告訴大家大S並未離開。
大S離世家屬未公開舉辦告別式，不過粉絲們仍透過自己的方式緬懷她，有人發起募款活動，在英國倫敦打造1625英鎊（約6萬台幣）的紀念長椅，短短3小時內就獲得眾多粉絲響應、募款成功，並在去年7月25日正式落成。
大S逝世將滿1年 紀念雕像2/2揭幕
大S逝世將滿1年，傳出老公具俊曄親自設計的紀念雕像已經完工，將於2月2日大S忌日當天於金寶山揭幕，對此《NOWNEWS今日新聞》詢問大S妹妹小S（徐熙娣），截稿前沒有回應。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大S紀念椅以實木打造，上面的金屬銘牌則刻寫著：「A shooting star who turned her grace, courage and kindness, into eternal light for us all.」意即她如流星，將優雅、勇氣與善良，化作永恆的光芒照耀我們所有人。短短一句話充滿不捨，卻也告訴大家大S並未離開。
大S離世家屬未公開舉辦告別式，不過粉絲們仍透過自己的方式緬懷她，有人發起募款活動，在英國倫敦打造1625英鎊（約6萬台幣）的紀念長椅，短短3小時內就獲得眾多粉絲響應、募款成功，並在去年7月25日正式落成。
大S逝世將滿1年，傳出老公具俊曄親自設計的紀念雕像已經完工，將於2月2日大S忌日當天於金寶山揭幕，對此《NOWNEWS今日新聞》詢問大S妹妹小S（徐熙娣），截稿前沒有回應。