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一、大魯閣4000元大禮包（最後買進日3月25日）

一樣是零股就能領的4000元大禮包，內容物包括800元消費抵用券、8張「每月玩樂買1送1券」 ，還加碼送價值550元的打擊場一年期會員；如果持有1000股以上的股東，還能再多拿1000元抵用券。

▲大魯閣公布2026股東紀念品，只要1股就能領市價超過4000元的大禮包，若擁有1000股以上，再多拿1000元抵用券。（圖／大魯閣提供 taroko.com.tw）

二、聯電超可愛史努比口袋保溫瓶（最後買進日3月25日）

今年改贈送「史努比口袋保溫瓶」，有藍與白兩個顏色，白色款是史奴比；藍色款是史努比的表哥歐拉夫

▲聯電2026年股東會紀念品爲SNOOPY保溫瓶，超可愛又實用。（圖／聯電提供）

三、台泥實用旅行包出國超方便（最後買進日3月19日）

今年推出2款「多功能折疊環保旅行袋」，不僅容量大，還可以掛在行李拉桿上，採用的是時尚界最流行的「美拉德（Maillard）色系」，有摩卡色與橘棕色可以選擇

▲台泥2026年股東會紀念品為摩卡色與橘棕色的「多功能折疊環保旅行袋」。（圖／台泥提供）

四、台灣虎航首次發放股東800元優惠（最後買進日3月25日）

只要在最後買進日3月25日以前持有1股虎航的股東，就可以領取股東專屬800元回饋金優惠

▲台灣虎航今年首次推出股東優惠800元回饋金，且零股就能領，可以拿來用於機票折抵、托運行李加購等其他服務，超大方又實用。（圖／記者葉盛耀攝）

五、王品3000元大禮包請吃牛排（最後買進日3月底）

近幾年始終如一的王品「3000元禮的禮包」話題度也超高，包括1張面額200元的禮物卡、12張「王品瘋美食APP」200元電子抵用券、2張「王品瘋美食購物網」200元電子抵用券等

▲王品往年股東紀念品都是發放3000元禮券大禮包，且零股就能領，今年沒意外應該持續發放，零股族都早已鎖定。（圖／王品提供）

中鋼股東紀念品何時公布、零股可領嗎？最後買進日3/19手腳要快

中鋼會在4月中旬以前才會公布股東會紀念品是什麼，且零股也能領。根據《Yahoo股市》報導，有主管提前爆料，打包票今年中鋼股東紀念品「一定用得到、一定很好用！」

▲中鋼公司每年股東紀念品都備受討論，往年都是4月中旬前壓軸公布紀念品為何，有主管提前爆料，打包票今年中鋼股東紀念品「一定用得到、一定很好用！」(圖／記者黃守作攝)

股東紀念品熱潮又來了！以往備受矚目的中鋼經常都是壓軸才會公布紀念品為何，而近幾年有越來越多家上市櫃公司推出的股東紀念品也開始展露頭角，今年最備受網友討論的5檔，包括大魯閣（1432）、聯電（2303）、台泥（1101）、虎航（6757）以及王品（2727），都是不少零股族鎖定必領的超級明星股，《NOWNEWS》也整理這5家2026股東紀念品相關資訊，如果想領的民眾，記得要在最後買進日上車啊！大魯閣今年股東會紀念品開獎，另外還加碼月月抽「台灣虎航指定日本航點來回機票」以及「動滋幣500元」，股東會預計5月28日舉行，最後買進日3月25日，股民記得要下載「大魯閣PLUS」的APP才可以領取，領取時間是5月20日起線上從APP發送票券，使用期限則是從6月1日至明年1月31日止。晶圓代工廠聯電今年股東會紀念品亮相，跳脫過去幾年「咖波貓IP聯名」，，想要領到今年超可愛保溫瓶，最後買進日為3月25日，記得持股未滿1000 股的股東，除親自出席股東會或以電子方式行使表決權者外，公司將不予發放紀念品。台泥擁有超過50萬名股東，延續多年簡約風格，，正符合後疫情時代民眾開始出國，實用又好看，想領取的民眾記得在3月19日前買進股票！台灣虎航今年首次推出股東專屬優惠，，股東只要登入（或加入）台灣虎航tigerclub會員，並進行股東身分認證並綁定，後續系統就會自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中，可以拿來用於機票折抵、托運行李加購等其他服務，超大方又實用，話題討論度超高。電子票券除了大魯閣備受關注，，同樣也是零股就能領。目前王品雖然還沒實際公布內容，但依照過去幾年經驗八九不離十，股東會召開時間應該是6月初，最晚買入的時間就是落在3月底至4月初，民眾自己不要錯過被王品請吃牛排的機會囉！至於大家最期待的中鋼股東紀念品，過去幾年從雨傘、砧板組到去年冷水壺都是備受討論與喜愛，常常都領到大缺貨，按照過去經驗，因此雖然還不知道今年品項是什麼，但最後買進日落在3月19日，想領的民眾自己要加緊腳步囉！