▲大S說吳佩慈是傻大姐。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

吳佩慈和富商紀曉波交往，育有4名子女，今（16）日傳出紀曉波的媽媽崔麗杰在美國被補，許多人好奇吳佩慈紅什麼？事實上，當初吳佩慈轉學進華岡藝校，認識了大小S，大S原本看中她的氣質外型，主動跟她當朋友，結果才發現吳佩慈是個怪咖，在表演考試時，竟變身為美少女戰士攻擊毒蛇，讓老師傻眼問，「妳有沒有考慮轉學？」吳佩慈和大小S是圈內好友，在她淡出圈子之前，很常上《康熙來了》，小S曾經爆料，當初吳佩慈轉學過去時，大S一看到她的美貌就說，「快點把她納入我們旗下！」當時她們的小圈圈有大S、小S還有阿雅，小S笑說，3人幫的顏值只靠大S在撐，有吳佩慈加入會提高許多。只是沒想到吳佩慈是個怪咖，大炳也曾分享，吳佩慈有著一頭長髮，但每天都看到她在修剪分岔，然後一邊講別人壞話，有次表演課考試，題目是獨木橋上有毒蛇，要怎麼過去，大家都是閃過或是跳過，結果吳佩慈演出先是跟毒蛇做朋友，最後被毒蛇咬，不甘示弱變身為美少女戰士要跟毒蛇一較高下，讓全班傻眼，老師甚至說，「妳有沒有考慮轉學？」大炳笑說，「她才剛轉來欸！」吳佩慈2014年起為大陸富商紀曉波誕下2子2女，生產力驚人，但小倆口至今未辦結婚登記，被酸民譏是「萬年未婚妻」，如今不僅身價百億男友屢傳財務危機、近況不明，「347億賭后」準婆婆又在美國涉嫌違反移民法被逮捕，只有吳佩慈照樣過著貴婦生活。傳出吳佩慈身價超過232億，比前台灣首富張忠謀還富有，她就曾經送要價40億的水晶巨龍、一次付清16億豪宅討好準婆婆，出手闊綽令人咋舌。