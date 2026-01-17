我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳佩慈（右）當年秀出尚在施工的自家飯店模型。（圖／吳佩慈微博）

吳佩慈和中國富商紀曉波交往後淡出圈子，兩人育有4名子女，近來因紀曉波的媽媽崔麗杰入獄，吳佩慈的背景再度受到討論，過去她曾和大小S是摯友，還自組「甜心幫」，成員之一的六月當年積極替她介紹對象，結果吳佩慈竟說，「我用不到，介紹給劉容嘉好了。」語出驚人讓大家倒抽一口氣。吳佩慈過去曾組「甜心幫」，成員有六月、吳亞馨、許維恩、楊晴瑄等，眾人曾登上《康熙來了》聊女生之間的友誼，六月曾替吳佩慈介紹男友，對方又帥又有錢，結果每次約見面，吳佩慈都帶一票女生去，最後不了了之。吳佩慈說那個男生很有勇氣，每次都一個人面對十幾個女生，雖然六月真的很想撮合他們，但最終仍失敗，吳佩慈說，「既然我自己用不到的話，那我就介紹給劉容嘉好了，結果沒想到容嘉也很快找到了。」雖然說吳佩慈以傻大姐名號著稱，但時常語出驚人還是會讓許多人倒抽一口氣，好在小S馬上接話，虧她講別人的事倒是滿順的。吳佩慈和身價百億男友、大陸富商紀曉波育有2子2女，過盡貴婦生活的她，據傳身價約232億，比台積電創辦人張忠謀還富有。多年前，吳佩慈發文分享當時尚未竣工、造價31億美金（約947億元台幣）的自家飯店「博華皇宮」外觀，富麗堂皇的建築相當氣派，連女兒也誇：「比迪士尼城堡還要漂亮！」然而，博華皇宮當年都還沒完工，就傳出因為資金鏈斷裂及營運成本過高，以及涉嫌違法僱用持觀光簽證的大陸勞工，還有疑似向當地官員及其家屬支付幾百萬美元的賄賂，於2020年3月被迫停止營運。據了解，博華皇宮自2019年9月第一期局部開業後，即面臨國際觀光市場波動、疫情衝擊導致旅遊人潮銳減，加上維持高端奢華規格所需的人事、維修與營運支出龐大，長期入不敷出，使財務壓力逐步累積，最終難以持續正常營運，並於2024年申請破產保護，申報負債金額高達1.658億美元（約53億元台幣）。