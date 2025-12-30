我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（如圖）簡單一句話，向已故資深藝人曹西平道別（圖／翻攝自臉書@小S 徐熙娣）

▲曹西平（左）驚傳離世，小S（中）過去與他鬥嘴片段再度被翻出。（圖／翻攝自YouTube@我愛貓大）

▲曹西平生平檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平昨（29）日晚間驟然離世享壽66歲，震撼演藝圈，各界紛紛發聲哀悼，今年初剛送別姊姊大S（徐熙媛）的名主持人小S（徐熙媛）也透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表達心情，留下一句話：「會永遠記得他的獨特魅力！」語氣低調卻情感濃烈，也讓不少觀眾回想起2人過去在節目《康熙來了》中鬥嘴、交鋒的經典畫面。小S今年初才面對至親姊姊大S的離去，情緒仍在修復階段，如今又再度面對圈內重要前輩驟逝，接連的生離死別，讓外界相當心疼她所承受的心理壓力，不過她的經紀人也向記者透露小S近期已刻意降低曝光，專注陪伴家人，也選擇用最克制、最內斂的方式回應外界關心，並表示：「會永遠記得他的獨特魅力！」來哀悼資深前輩曹西平的離世。回顧曹西平與小S的交集，最為人熟知的莫過於他多次登上綜藝節目康熙來了擔任來賓，曹西平犀利、直率的個性，搭配小S毫不退讓的主持風格，常在節目中火花四射，鬥嘴橋段頻頻成為話題，2人你來我往、毫不留情的對話，不只製造大量笑點，也讓觀眾看見娛樂圈中難得一見的真性情互動，至今仍被粉絲剪輯重播、反覆回味。雖然節目中經常呈現「針鋒相對」的效果，但事實上曹西平對小S的主持能力相當肯定，也多次在私下場合稱讚她反應快、敢說真話；而小S對曹西平的敢言性格同樣敬重，認為他是少數不隨波逐流、願意在鏡頭前說出不同聲音的藝人。正因如此，那些小S與曹西平鬥嘴的畫面，也成為《康熙來了》不可複製的經典元素。如今曹西平離世，小S選擇用一句簡短卻深刻的話向這位老前輩告別，對許多觀眾而言，曹西平不只是來賓或藝人，而是一段陪伴青春、帶來笑聲與思考的存在，正如小S所說，那份「獨特魅力」，已經深深留在這個世代的集體記憶之中曹西平 享壽 66歲生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套