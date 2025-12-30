我是廣告 請繼續往下閱讀

▲資深藝人曹西平驚傳離世，他12月的第一篇發文，如今看來像是在告別。（圖／翻攝自臉書@曹西平的粉絲愛團）

以「藝德」為傲 沒讓醫師父母丟臉

與年輕世代同行 晚年忙碌而充實

曹西平 享壽 66歲

資深藝人曹西平昨（29）日傳出在新北三重住處離世，享壽66歲。新北市消防局三重分隊於深夜10時許接獲其乾兒子報案，救護人員到場時，曹西平已無生命跡象，並出現明顯屍斑與遺體僵硬情況，家屬忍痛放棄急救，消息曝光後震撼演藝圈，而他生前於12月1日發表的一篇「感恩月」長文，內容中提到「自己沒讓爸媽丟臉」，如今再讀彷彿成了留給世界的最後告白。在這篇感恩文中，曹西平回顧自己一生的演藝路，開頭便直言：「這一生我覺得自己做得非常好。」他坦然面對年齡與外貌的改變，認為偶像會老是人生必經的過程，無需在意外界的酸言酸語。他最引以為傲的不是名氣，而是自己始終守住「藝德」，並堅定寫下：「我對得起養育我、栽培我的父母親，沒有讓開醫院當醫生的爸媽丟臉。」對排行老四的曹西平而言，能讓父母抬頭挺胸介紹「這是我的兒子曹西平」，就是一生最大的成就。談到演藝圈的冷暖，曹西平並未美化過往。他坦言自己多次遭遇「封殺」卻從不畏懼，因為「我要吃飯、我要生活」，他看透製作單位的現實，也明白「沒有曹西平不行」從來只是虛名。晚年的曹西平，生活重心與許多年輕人緊密相連，他在文中坦言，看到八、九年級生的處境，深感「想存錢難上加難」，也因此更加珍惜與年輕世代的交流，他感謝這些年輕朋友讓自己學習新事物，形容自己的晚年生活「很忙碌、很值得、非常充實」，並感性寫下：「付出真的是一種快樂。」文章最後，曹西平向一路支持他的朋友與粉絲道謝，溫柔呼喚大家：「幫四哥留句祝福鼓勵的話，我想看到你們大家的留言。」他說每次看到大家真實的回應，都讓他覺得很值得、很開心。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套