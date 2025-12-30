我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平29日深夜驚傳離世。（圖／翻攝自臉書@曹西平的粉絲愛團）

最後貼文成追憶關鍵 突如其來死訊惹不捨

「醜八怪」成最後暱稱 粉絲淚喊起來罵我們

曹西平 享壽 66歲

資深藝人曹西平昨（29）日深夜傳出在新北市三重住處離世，享壽66歲，消息一出震撼演藝圈，據了解新北市消防局於晚間10時許接獲其乾兒子報案，救護人員趕抵現場時，曹西平已出現明顯屍斑、遺體僵硬，判斷死亡多時，家屬在現場強忍悲痛，最終決定放棄急救。不少粉絲得知以後紛紛前往臉書粉絲團哀悼，留言：「四哥起來罵我們醜八怪！」曹西平生前最後一次更新臉書，是在28日凌晨5點多，當時他分享親手料理的「蛋蛋大餐」，並感性寫下對天災人禍的感慨，字句流露擔憂情緒，未料不到一天時間便傳出噩耗，讓許多粉絲一時難以接受，直呼太過突然，「前一天還在發文，怎麼可能就這樣走了？」消息曝光後，曹西平的臉書瞬間湧入大量留言，粉絲紛紛以不敢置信的語氣詢問：「四哥你是不是在跟大家開玩笑」、「這一定是假新聞吧」，也有人反覆留言，希望能等到他親自出面否認，字裡行間滿是不捨與錯愕。曹西平過去以直率敢言聞名，常在節目上以「醜八怪」調侃粉絲，反而拉近彼此距離，如今粉絲在哀悼之際，仍忍不住用熟悉的語氣呼喊：「醜八怪，起來告訴我新聞是假的」、「再也聽不到你罵我們了」，字句看似玩笑，卻藏不住滿滿思念。不少曾被曹西平叮嚀、鼓勵過的年輕粉絲，也在留言中表達感謝：「謝謝你一路照顧後輩」、「再也聽不到你提醒大家要好好過日子了」，也有人溫柔寫下祝福，盼他放下生前所有牽掛，與思念已久的父母團圓。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套