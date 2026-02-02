我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉南羊乳到底發生什麼事？形象鬼轉劇情太離譜

一間行銷公司職員便發文宣稱「公司代操嘉南羊乳社群成功」

非常有誠意還跟粉絲道歉到半夜，一夜就處理好公關危機

內容不僅力挺行銷公司，更指控網友「惡意抹黑」要提告

企業形象一週內鬼轉三次「好>壞>好>壞」，實在相當離譜。

▲嘉南羊乳總公司日前發出第二版強硬力挺行銷公司的聲明，讓原本已經挽救成功的企業形象，一瞬間又崩塌。（圖／嘉南羊乳Threads@rnn9063t）

嘉南羊乳急刪聲明來不及了！網友私訊客服要求退訂

「嘉南羊乳就是最典型老闆不聽員工聽勸，一意孤行，後果自己承擔

▲嘉南羊乳公關危機第一波解決後，總公司又發出第二版聲明，結果再度引爆怒火，不少客戶直接私訊經銷商停止訂購，出現退訂潮。（圖/Threads）

我是因為羊編訂的

當初會訂購貴公司羊奶，是因為看到網路上有可愛的羊編如此賣力行銷

嘉南羊乳「羊編」到底在哪？業界開高薪搶人大作戰

那麼現在的「羊編」到底是不是原本的人？只有嘉南羊乳內部的人知曉