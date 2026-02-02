嘉南羊乳在台灣經營超過40年，最近公司形象出現「鬼轉劇情」，原本被行銷公司害慘陷入代操疑雲，但憑藉公司Threads帳號小編「羊編」急救，一夜救回公司形象，結果隔天總公司又發出聲明，讓羊編努力全部白費，公司形象再次跌落谷底，許多民眾一氣之下私訊官方客服要求退訂羊奶，即便最新聲明已經緊急刪除，仍然於事無補，行銷業界也積極開出高薪想要招攬該名「羊編」。
嘉南羊乳到底發生什麼事？形象鬼轉劇情太離譜
許多人都好奇嘉南羊乳到底發生什麼事，簡言之就是嘉南羊乳Threads小編以勤奮海巡、幽默互動網友在去年爆紅，一間行銷公司職員便發文宣稱「公司代操嘉南羊乳社群成功」，讓許多網友認爲被欺騙，但事後嘉南羊乳小編出面解釋，行銷公司只是配合圖案設計，其他的部分都是「羊編」本尊親自回覆，絕對沒有代操，非常有誠意還跟粉絲道歉到半夜，一夜就處理好公關危機，甚至羊編本人還傳來疑似「加薪好消息」。
沒想到隔天，嘉南羊乳總公司卻又發出另一版聲明，內容不僅力挺行銷公司，更指控網友「惡意抹黑」要提告，粉絲全部炸鍋，瞬間讓羊編的努力又全毀，在公司聲明發出之後羊編就消失，過了一天之後羊編又再度出現，但發文內容格式非常奇怪，使用許多表情符號、稱呼改變、出現AI常用語法，讓許多互動已久的網友懷疑這根本不是羊編本人，企業形象一週內鬼轉三次「好>壞>好>壞」，實在相當離譜。
嘉南羊乳急刪聲明來不及了！網友私訊客服要求退訂
然而第二版的聲明讓不少網友炸鍋，原本在羊編解除公關危機之後，許多人好感度上升想要預訂嘉南羊乳，沒想到一瓶都還沒喝到，嘉南羊乳又發出第二版的聲明引爆爭議，許多人都心有戚戚焉地表示「嘉南羊乳就是最典型老闆不聽員工聽勸，一意孤行，後果自己承擔，公司高層搞不清楚狀況就會這樣引爆悲劇！本來想要訂羊奶，現在我看也免了。」
除了本來招攬新客戶的訂單飛走一大票之外，還有許多因為跟羊編互動喜歡而訂購的民眾，紛紛私訊客服表示「我要退訂羊乳，你們總公司危機處理太差勁，我是因為羊編訂的」、「當初會訂購貴公司羊奶，是因為看到網路上有可愛的羊編如此賣力行銷，如今嘉南羊乳總公司如此對待自家員工，甚至放話提告網友，羊奶訂購就先停止」。
嘉南羊乳「羊編」到底在哪？業界開高薪搶人大作戰
那麼現在的「羊編」到底是不是原本的人？只有嘉南羊乳內部的人知曉，在公司發出第二版聲明之後，Threads帳號確實有「羊編」出現發文，但是用字遣詞非常的奇怪，除了使用非常多表情符號之外，從不會叫自己「羊小編」、也不會稱呼老闆為「羊老大」的羊編，在貼文中都出現相關字眼，甚至還在文中不可思議的在公開平台說「把羊老大毒打並且關進小黑屋」、「毀了經營」等，讓眾人質疑這是AI生成的貼文，且想要假冒原本的羊編口吻，又讓事件陷入羅生門。
許多行銷公司的老闆搭上這波熱潮，紛紛在Threads貼文開出高薪徵才，希望「真正的羊編」可以海巡並且跳槽換工作，話題正夯演算法狂推薦，《NOWNEWS》記者已經在Threads上看到不下10篇招攬羊編的文章。只能說嘉南羊乳這波操作實在太謎，小編完美的教科書處理公關災難後，公司卻締造了另一波史詩級的公關危機，真是相當可惜。
資料來源：嘉南羊乳Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
許多人都好奇嘉南羊乳到底發生什麼事，簡言之就是嘉南羊乳Threads小編以勤奮海巡、幽默互動網友在去年爆紅，一間行銷公司職員便發文宣稱「公司代操嘉南羊乳社群成功」，讓許多網友認爲被欺騙，但事後嘉南羊乳小編出面解釋，行銷公司只是配合圖案設計，其他的部分都是「羊編」本尊親自回覆，絕對沒有代操，非常有誠意還跟粉絲道歉到半夜，一夜就處理好公關危機，甚至羊編本人還傳來疑似「加薪好消息」。
沒想到隔天，嘉南羊乳總公司卻又發出另一版聲明，內容不僅力挺行銷公司，更指控網友「惡意抹黑」要提告，粉絲全部炸鍋，瞬間讓羊編的努力又全毀，在公司聲明發出之後羊編就消失，過了一天之後羊編又再度出現，但發文內容格式非常奇怪，使用許多表情符號、稱呼改變、出現AI常用語法，讓許多互動已久的網友懷疑這根本不是羊編本人，企業形象一週內鬼轉三次「好>壞>好>壞」，實在相當離譜。
然而第二版的聲明讓不少網友炸鍋，原本在羊編解除公關危機之後，許多人好感度上升想要預訂嘉南羊乳，沒想到一瓶都還沒喝到，嘉南羊乳又發出第二版的聲明引爆爭議，許多人都心有戚戚焉地表示「嘉南羊乳就是最典型老闆不聽員工聽勸，一意孤行，後果自己承擔，公司高層搞不清楚狀況就會這樣引爆悲劇！本來想要訂羊奶，現在我看也免了。」
嘉南羊乳「羊編」到底在哪？業界開高薪搶人大作戰
那麼現在的「羊編」到底是不是原本的人？只有嘉南羊乳內部的人知曉，在公司發出第二版聲明之後，Threads帳號確實有「羊編」出現發文，但是用字遣詞非常的奇怪，除了使用非常多表情符號之外，從不會叫自己「羊小編」、也不會稱呼老闆為「羊老大」的羊編，在貼文中都出現相關字眼，甚至還在文中不可思議的在公開平台說「把羊老大毒打並且關進小黑屋」、「毀了經營」等，讓眾人質疑這是AI生成的貼文，且想要假冒原本的羊編口吻，又讓事件陷入羅生門。
資料來源：嘉南羊乳Threads