▲S媽（中）看見現場媒體後揮手、雙手合十，並回應心情：「很好，謝謝關心！」（圖／記者吳翊緁攝影）

女星大S（徐熙媛）今（2）日離世滿1年，由丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像，下午2點將在金寶山墓園揭幕，稍早除了徐家人神色哀戚抵達會場，圈內好友羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、具俊曄前團員姜元來也坐著輪椅現身，相當有情有義。大S紀念雕像今下午正式揭幕，下午2點舉行儀式，演藝圈好友羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、言承旭、仔仔周渝民、邱瓈寬等人陸續抵達。S媽痛失愛女後，今神情仍看起來哀傷，現場媒體詢問還好嗎？S媽揮手、雙手合十，回應：「很好，謝謝關心！」堅強模樣讓人不捨。而追思會現場也播放著大小S所演唱的〈姐妹情深〉，讓人聽了鼻酸。