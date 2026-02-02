女星大S（徐熙媛）今（2）日離世滿1年，由丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像，下午2點將在金寶山墓園揭幕，稍早除了徐家人神色哀戚抵達會場，圈內好友羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、具俊曄前團員姜元來也坐著輪椅現身，相當有情有義。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大S紀念雕像正式揭幕　F4言承旭、周渝民來了

大S紀念雕像今下午正式揭幕，下午2點舉行儀式，演藝圈好友羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、言承旭、仔仔周渝民、邱瓈寬等人陸續抵達。

▲S媽（中）看見現場媒體後揮手、雙手合十，並回應心情：「很好，謝謝關心！」（圖／記者吳翊緁攝影）
▲S媽（中）看見現場媒體後揮手、雙手合十，並回應心情：「很好，謝謝關心！」（圖／記者吳翊緁攝影）
S媽痛失愛女　雙手合十：謝謝關心

S媽痛失愛女後，今神情仍看起來哀傷，現場媒體詢問還好嗎？S媽揮手、雙手合十，回應：「很好，謝謝關心！」堅強模樣讓人不捨。而追思會現場也播放著大小S所演唱的〈姐妹情深〉，讓人聽了鼻酸。

看更多大S新聞：

吳佩慈目睹大S離世崩潰！至今仍會私訊對方　揭1轉變：不想忘記她

范曉萱變得好像大S！近照曝光網友看哭：彷彿看到她的影子

具俊曄親手幫大S紋身內幕曝光　這一處私密刺青也是出自老公之手

相關新聞

大S出演《流星花園》竟和小S有關！柴智屏揭內幕：本來不是演杉菜

大S行善不為人知！賈永婕揭她神祕身分：疫情期間捐100萬救台灣

大S、具俊曄錯過23年才重逢！重溫完整影片　她一抱丈夫放聲大哭

大S徐熙媛病逝1週年！昔分享超豁然生死觀：人永遠不知道何時會掛