▲具俊曄（左）認真數大S身上刺青數量。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan YouTube）

▲大S（右）提醒大腿上也有刺青，具俊曄才想起來。（圖／翻攝自VOGUE Taiwan YouTube）

大S（徐熙媛）去年農曆年赴日本旅遊，不幸染上流感併發肺炎過世，享年48歲，她的老公具俊曄為摯愛設計一座紀念雕像，本月2日將由徐家親友揭幕。大S生前和具俊曄浪漫的愛情故事讓外界動容，兩人過去一起接受訪問，具俊曄細數愛妻刺青數量卻少算一處私密部位，大S解答是在大腿內側，透露原本是條傷疤，具俊曄幫她以新紋身蓋住，甜蜜互動讓人人稱羨。2022年10月，大S和具俊曄接受時尚雜誌訪問，夫妻玩起考驗默契的問答遊戲，其中一題問大S身上總共有幾個刺青，具俊曄聽題先「啊」了一聲，似乎沒把握，邊說「等一下」邊在自己身上比劃數數。算完後，他用中文不太確定地問大S：「9？不是？」大S笑指大腿內側位置，表示少算一個，具俊曄才恍然大悟大叫：「啊！這裡這裡！」大S透露，大腿內側的紋身正是具俊曄親手操刀，原是條燙傷紅疤，她嫌醜，他便用從韓國帶來的刺青機畫了可愛小人蓋上，「他總先刺自己試，覺得OK才刺我」，而該台機器還是當初兩人約定用來紋婚戒的，夫妻倆常邊看韓劇邊靈感爆發，隨興在家刺青，生活浪漫滿分。大S去年2月2日病逝東京醫院，3天後家屬從羽田機場包機將其骨灰運回台北松山機場，3月15日，小S、具俊曄等徐家人現身金寶山玫瑰園，舉行大S的喪禮，並將骨灰安放於該地。為了紀念大S，具俊曄親自設計一座亡妻的紀念雕像，S媽去年表示，具俊曄親自操刀雕像的設計圖，預計2026年2月忌日前完工，而大S過世後，不少民眾目擊具俊曄前往金寶山亡妻的墓地陪伴摯愛，還因此暴瘦、曬黑，讓S媽不捨地說：「歐爸真的重情重義，人生夫復何求，真愛。」