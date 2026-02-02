我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立成從過往幣圈大佬到如今帳戶僅剩約2萬美金。（圖／翻攝自黃立成臉書）

資金雪崩式下滑 麻吉大哥成名史

17直播平台崛起 身價正式翻倍成長

致富密碼反噬 從暴賺到大幅回檔

53歲的「麻吉大哥」黃立成近年積極布局電影投資、直播平台與加密貨幣市場，向來以出手闊綽著稱，卻在上月31日遇上幣圈劇烈震盪，比特幣自晚間10點後快速下殺，一度跌破8萬美元關卡，市場氣氛急轉直下，黃立成的交易帳戶資金在也短短6小時內快速縮水，帳戶餘額一度僅剩2萬815美元（約台幣65.8萬元），數字曝光後震撼不少投資圈與娛樂圈關注者，也讓外界重新好奇他究竟累積了多少資產，才能承受如此高風險操作。對此，有財經網紅特別整理出為什麼黃立成為什麼那麼有錢，全靠1個眼光與3點發家致富。根據區塊鏈監測平台Lookonchain在社群平台X（前推特）公布的資料，黃立成在6小時內被清算14次，累計強制平倉紀錄高達241次，帳戶最終僅剩2萬815美元，約新台幣65.8萬元，如此劇烈的回檔幅度，與他過往「資金雄厚、敢押重倉」的形象形成強烈反差，也引發網友熱議，有人震驚於虧損速度，也有人質疑高槓桿操作的風險是否早已超出一般投資邏輯。為何黃立成能累積如此龐大身價？對此，財經網紅John在社群平台IG整理出他的致富軌跡，黃立成2歲時移居美國加州，成長過程中並非傳統學霸型人物，後來與弟弟黃立行返台，於1992年組成「LA Boys」，將美式嘻哈舞蹈文化帶回台灣，一舉爆紅亞洲，他們不僅發行唱片，也接拍電影與廣告，短短幾年間便累積可觀收入，讓黃立成第一次真正理解「流量就是資本」的現實威力。John指出，黃立成隨後成立麻吉娛樂，橫跨音樂製作、藝人經紀、潮牌與夜店經營，雖然過程中也付出高昂代價，卻累積了成為老闆的實戰經驗，真正讓他資產等級跳躍的關鍵，出現在直播產業興起之際。黃立成於2015年創辦17直播平台快速在亞洲竄紅，一度登上美國App Store排行榜冠軍，吸引交友軟體與音樂平台等大型資本進場，估值大幅飆升，最終也前往美國紐約證交所上市，也正是在這個階段，他開始真正理解「估值」與股份槓桿的力量，正式踏入高資產圈。2017年全球掀起加密貨幣挖礦熱潮，黃立成再次搭上浪潮，推出結合交友與挖礦概念的幣圈專案，幣價上市首日暴漲，身價一度增加數十億，他也總結出「流量、老闆身分、估值」三者疊加的致富邏輯。然而幣圈多空循環殘酷，近年市場反轉，黃立成在高槓桿操作下屢次爆倉，幣圈估算他這波操作從高點回檔約17億台幣，甚至被戲稱為「麻吉大割」，John直言這樣的損失即便對高資產族群而言，也絕非輕描淡寫，如今53歲的黃立成，是否能再次踩中下一個浪潮，仍有待市場驗證。