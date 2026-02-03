韓星具俊曄昨（2）日現身金寶山玫瑰園，參加亡妻大S紀念雕像「熙媛的永恆軌道」揭幕儀式，藝術家好友李承道透露，具俊曄在追思活動結束、回程的路上，只想著隔天要煮什麼早餐帶上山給大S，讓他大嘆：「這究竟是什麼樣的愛？」
具俊曄回程路上在想一件事 明天要煮什麼早餐給大S
李承道是大S雕像的藝術總監，他今（3）日發文透露，昨天揭幕儀式結束後，於返程的路上，自己問了具俊曄此刻在想什麼，對方回答「在想明天要煮什麼早餐，帶上山去...」，對此，李道說：「這究竟是什麼樣的愛？這，就是具俊曄對大S的愛。」
兩人身上紋身當設計靈感 小花、皇冠和羽毛成愛的印記
此外，李承道還分享設計「熙媛的永恆軌道」之時所安放的細節，首先就是塑像的右手背上，刻著和大S本人相同的紋身圖案，一朵她與具俊曄共同擁有的小花，以及環繞手腕的三條線圈圖騰。
李承道說明，大S和具俊曄約定，結婚之後的每一個周年，具俊曄都要在彼此手上各刺上一道線圈，而為了牽手時能讓線條彼此相扣，這些刺青分別落男方的左手與女方的右手，「如今，Koo（具俊曄）已經在自己的手腕上，為他們刺下了第四條線。」
另外，大S的碑文上，同樣引用兩人身上的刺青語彙，大S背上的一雙翅膀刺青化為羽毛圖案，具俊曄右肩上、為她而刺的皇冠則加冕在英文字母「S」之上，重新組合成一個全新的圖騰，讓兩人的精神得以在金寶山長久相伴。
老公具俊曄親自設計 大S紀念雕像藏大洋蔥
大S紀念雕像由具俊曄設計，他特地在雕像前設計9個排列成S形的蜿蜒台階，原因為他的姓氏「具」在韓文發音中同數字「9」，因此才刻意設計成9階，9也是大S最珍愛的數字，而S形則代表大S，象徵夫妻倆綿延不斷的愛。
雕像主體周圍圍繞9個立方體，象徵行星圍繞著大S，形成一個熙媛宇宙，此軌道也永遠不會終止，讓思念持續運行，而雕像所凝視的南方208度，連結著台北、家人與愛的所在，同時也標記大S和具俊曄的結婚紀念日2月8日。
資料來源：ChenDao_LEE IG
