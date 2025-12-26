我是廣告 請繼續往下閱讀

在2025年NBA聖誕大戰的第二場對決中，聖安東尼奧馬刺再度成為奧克拉荷馬雷霆的剋星。馬刺在台灣時間週四作客奧克拉荷馬市，以117：102擊敗衛冕冠軍雷霆，完成13天內第3度擊敗對手，同時也讓雷霆吞下本季第2場主場敗仗。賽後雷霆當家球星、聯盟MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）坦言馬刺是更出色的球隊，要雷霆上下「照照鏡子反省一下」「我們必須以整個團隊為單位變得更好。在這麼短的時間內連續三次輸給同一支球隊，代表對方確實比你更出色。我們必須進步，照照鏡子反省一下，從上到下每一個人都是如此，如果我們真的想達成最終目標的話。」賽後，籃球評論員帕金斯（Kendrick Perkins）也對此發表看法：「這就是你所謂的馬刺今天打出的一場『宣言式勝利』。老實說，我完全沒有預料到會是這樣的結果。我從沒看過有球隊像馬刺在今天、以及最近幾場比賽那樣，把雷霆打得這麼慘。再說一次，正如我之前所說的，現在的馬刺是真正的總冠軍競爭者。」亞歷山大表示：「過去的事就是過去。我們曾經贏過，但如果還想繼續贏下去，就必須變得更好。其實在這段低潮之前，我們就已經知道這一點，也很清楚整個聯盟都會不斷變得更強。」他稱讚對手：「（馬刺）知道該怎麼打球，他們有天賦，而且打得非常正確。」此役馬刺由福克斯（De'Aaron Fox）火力全開，攻下全場最高的29分，其中上半場就獨拿21分，成功扭轉戰局。文班亞馬（Victor Wembanyama）貢獻19分、11籃板的雙十表現，卡斯特（Stephon Castle）也有19分、7助攻進帳，馬刺全隊投籃命中率高達53.6%，防守端更將雷霆壓制在38.9%。馬刺此役贏球後，戰績來到23勝7敗，收下8連勝；雷霆則苦吞近6戰第4敗，其中3敗都來自馬刺。雷霆本季開季曾打出24勝1敗的夢幻開局，但近期氣勢明顯受挫。雷霆方面，亞歷山大拿下22分，但19投僅7中，手感不佳仍延續連續102場至少20分的紀錄。哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）繳出13分、12籃板，霍姆格林（Chet Holmgren）則有10分、12籃板。比賽開局雷霆氣勢不錯，前7次出手全數命中，一度取得18：12領先，但福克斯隨即接管比賽，帶領馬刺反擊，半場結束反以69：60超前。第三節中段，馬刺將比分拉開至85：68，隨後靠著哈波（Dylan Harper）的爆扣點燃士氣，三節打完已取得95：79的雙位數優勢，末節穩紮穩打，成功帶走勝利。值得一提的是，馬刺本月已在12月13日NBA盃四強戰、以及日前主場賽事接連擊敗雷霆，13天內完成「三殺」。雙方預計將於1月13日再度於奧克拉荷馬市交手，這組西區頂尖對決的火藥味，也勢必持續升溫。