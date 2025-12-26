我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯瑞近期頻繁穿著不同經典鞋款，向傳奇致敬，同時也被視為對潛在新東家的「試水溫」。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在聖誕節主場迎戰達拉斯獨行俠，這場備受矚目的NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰，場上焦點不只在比分與對位，柯瑞（Stephen Curry）腳下的球鞋同樣吸引全場目光。原因無他——這位四屆NBA總冠軍得主，在同一場比賽中穿了三雙不同品牌的球鞋，也讓外界更期待他的下一份球鞋合約會和誰簽。今年11月，柯瑞與合作長達12年的Under Armour正式分道揚鑣，震撼球鞋圈。他隨即進入「球鞋自由市場」，不再受單一品牌限制，近期頻繁穿著不同經典鞋款，向傳奇致敬，同時也被視為對潛在新東家的「試水溫」。而這場聖誕大戰，正是最完美的舞台。柯瑞進入大通中心（Chase Center）時，腳上穿的是Reebok Question Mid「Yellow Toe」球員版配色。這雙鞋原本是艾佛森（Allen Iverson）的經典鞋款，而該配色則是為科比（Kobe Bryant）設計的特別版本。這款鞋最早可追溯至20多年前科比的「球鞋自由身」時期，象徵著傳奇球星掌握自己品牌價值的年代，也與柯瑞當前的處境形成巧妙呼應。熱身階段，柯瑞換上了Nike Hyperdunk 2010 聖誕節球員版配色，紅綠色系極具節慶氛圍，鞋舌上還印有他最早期的「SC30」標誌。這雙鞋也象徵柯瑞職業生涯的起點——他NBA初期正是與Nike合作，直到2013年轉投Under Armour，正式開啟簽名鞋時代。真正開賽時，柯瑞再次換鞋，選擇了ANTA KT 11「Christmas」配色，向好友、前隊友、現效力獨行俠的湯普森（Klay Thompson）致敬。湯普森是目前NBA球員中，ANTA簽名鞋系列延續最久的代表人物，柯瑞此舉不只是力挺兄弟，也被外界視為對ANTA的一次「公開展示」。目前，包括Nike、Reebok、ANTA在內的多家運動品牌，預料都將在未來一年內持續競逐柯瑞。身為四冠球星、史上最具影響力的射手之一，他深知自己的市場價值。值得一提的是，柯瑞與Under Armour的第13雙、也是最後一雙簽名鞋，預計將於2026年2月發售，但外界普遍認為，他不會再為該鞋款投入太多行銷心力。