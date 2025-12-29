我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃聯盟交易截止日將於2月5日到期，除不少球星如哈登（James Harden）、戴維斯（Anthony Davis）等人陷入交易傳聞外，庫明加（Jonathan Kuminga）與金州勇士剪不斷理還亂的關係，也讓外界霧裡看花。庫明加上季結束後成為受限自由球員，原本就盛傳他即將離隊，最終仍與勇士達成協議，簽下一張2年、總額4850萬美元（約合新台幣14.7億）的合約，其中第2年為球隊選擇權。庫明加續留勇士決定，當時便讓不少人驚訝，西格爾當時就表示，因為勇士於市場上沒能找到滿意的「先簽後換」方案，期間包含熱火、國王等隊都傳出有意爭取，但報價無法讓勇士首肯，因此這份合約更像是在商言談下的和平協議。勇士為了提高庫明加賣相，開季初前12戰都讓他擔任先發出戰，總教練柯爾（Steve Kerr）隨後便因化學效益不佳、以及戰績壓力，再度將庫明加放回板凳，甚至有多達9場為DNP（非健康因素未出賽），已經完全不在勇士未來藍圖中。根據NBA規則，庫明加若等到明年交易截止日前才正式轉隊，勇士球團得以將其合約中、平均約2400萬美元的年薪，完整薪資計算在包裹中，而不必受限於先簽後換只能計入50%薪資的規定，這也是勇士今年10月與庫明加先完成續約原因。庫明加本季為勇士出賽18場、含13場先發（12月6日曾短暫回歸先發），場均24.8分鐘內攻下11.8分、6.2籃板、2.6助攻，投籃命中率43.1%，其中得分與投籃命中率皆創下近3季新低。庫明加始終無法融入勇士體系，加上勇士鐵了心圍繞巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）打造陣容，因此明年2月5日交易截止日，高機率就會為這場鬧得滿城風雨的「庫明加肥皂劇」畫下句點。