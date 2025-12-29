奧蘭多魔術隊近年在華格那（Franz Wagner）與班切羅（Paolo Banchero）這兩位年輕核心的帶領下，連續兩年殺入季後賽。儘管本季目前仍穩居季後賽名額內，但前邁阿密熱火隊名將哈斯倫（Udonis Haslem）卻在節目中提出警示，認為這兩名年輕新星若想更進一步，必須深入研究當初詹姆斯（LeBron James）與韋德（Dwyane Wade）如何解決球權分配與無球跑動的難題。
東區大亂鬥：魔術趁勢崛起但隱憂浮現
本賽季魔術隊戰績18勝14敗，暫居東區第4位。由於波士頓塞爾提克王牌塔圖姆（Jayson Tatum）與印第安那溜馬主控哈里伯頓（Tyrese Haliburton）皆因右腳阿基里斯腱斷裂重傷缺陣，魔術被視為東區的一匹大黑馬。
本季加盟的得分好手貝恩（Desmond Bane）目前場均能貢獻19.2分，與華格那的22.7分及班切羅的19.8分組成「新三巨頭」。然而，雖然戰績尚可，但魔術與東區第10名的勝差僅3.5場，季後賽席位並非板上釘釘。外界最擔憂的，莫過於華格那與班切羅在場上的化學反應，兩人皆偏好持球進攻，缺乏在無球狀態下為隊友製造空間或接應的能力。
哈斯倫建議：學會當最強的「空切者」
曾與熱火三巨頭共同登頂的哈斯倫，以過往經驗為例，向班切羅提出建議。哈斯倫指出，當年詹姆斯轉戰熱火初期，原本是球隊一哥的韋德也曾感到迷茫，常被孤立在底角無所適從，但韋德隨後透過大量分析比賽影片，成功轉型。
「韋德在詹姆斯加入前並非頂尖的空切好手，但他後來成為了最強的之一，」哈斯倫在《NBA on Prime》節目中表示。「當詹姆斯切入底線，韋德就會在45度角切入禁區接應。這種微小的細節，只有在與另一名頂尖球員共事時才能學會。班切羅應該研究韋德的走位，即使球不在手中，也要能發揮影響力。」
魔術能否破繭成蝶？無球跑動成關鍵
目前魔術隊的體系正面臨成長痛，若班切羅能像當年的韋德一樣，退居「第二選擇」時仍能透過高效無球跑動撕裂防線，魔術隊才有望在競爭激烈的東區更上一層樓。這對「華格那與班切羅」組合能否突破現狀，將決定魔術是否能連續3年闖進季後賽，甚至挑戰總冠軍頭銜。
消息來源：THE DIGEST
