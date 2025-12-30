我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹姆斯透過多份頂薪延長合約，鞏固了他身為NBA歷史收入第一的地位。（圖／美聯社／達志影像）

▲排名第二的是「浪花兄弟」首領柯瑞（Stephen Curry），生涯總收入達532,728,665美元（約合新台幣173.1億元）。（圖／美聯社／達志影像）

▲鳳凰城太陽隊的布克（Devin Booker）排營第三，總收入為520,282,015美元。（圖／美聯社／達志影像）

▲喬治（Paul George）以516,917,026美元薪資排名榜單前列。（圖／美聯社／達志影像）

▲戴維斯（Anthony Davis）以511,281,453美元薪資躋身前五。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA薪資上限持續飆升，職業球員的成就衡量標準已不再僅限於冠軍戒指，球場外的商業議價與合約佈局同樣成為傳奇的一環。根據最新數據統計，截至2025年底，NBA史上薪資收入最高的五位球員已全數突破5億美元大關，由即將滿41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）穩坐龍頭。詹姆斯以581,322,455美元（約合新台幣188.9億元）的總薪資傲視群雄。他在23個賽季中，精準地在克里夫蘭騎士、邁阿密熱火與洛杉磯湖人之間轉換，每一次轉隊都伴隨著聯盟版圖的震盪。自2003年以狀元身分出道，詹姆斯不僅是NBA史上得分王，更在三支不同球隊奪得4座總冠軍與4次MVP。他的收入爆發點始於2010年轉戰熱火開啟的「巨頭時代」，隨後在2018年加盟湖人後，透過多份頂薪延長合約（包含2020年的8560萬美元續約，約合新台幣27.8億元），鞏固了他身為NBA歷史收入第一的地位。排名第二的是勇士王朝的領袖柯瑞（Stephen Curry），生涯總收入達532,728,665美元（約合新台幣173.1億元）。與詹姆斯不同，柯瑞的財富全數來自於同一支球隊：金州勇士。早期柯瑞曾因嚴重的腳踝傷勢，在2012年簽下一份4年4400萬美元（約合新台幣14.3億元）的「跳樓價」合約，這份合約意外讓勇士隊有財力簽下杜蘭特（Kevin Durant）並建立王朝。在他奪下兩次MVP並帶隊寫下73勝紀錄後，勇士隊給予回報，先後在2017年與2021年奉上2.01億與2.15億美元的超級頂薪。他不僅改寫了籃球戰術，也定義了單一球隊忠誠度的金錢價值。鳳凰城太陽隊的布克（Devin Booker）排營第三，總收入為520,282,015美元（約合新台幣169.1億元）。年僅28歲的布克是前五名中最年輕的球員，象徵著新時代合約的恐怖通膨。作為2015年的樂透區新秀，布克在2021年率隊打入總決賽後，議價能力達到巔峰。他在2025年簽下了一份2年1.45億美元（約合新台幣47.1億元）的史詩級延長合約，使他到2030年為止的平均年薪高達7250萬美元（約合新台幣23.5億元）。這反映出當今NBA對巔峰期砍分手的極度渴望。喬治（Paul George）以516,917,026美元（約合新台幣168億元）排名榜單前列。他的薪資來源最為多元，先後領取過溜馬、雷霆、快艇及76人的頂薪支票。儘管在2014年遭遇嚴重的斷腿傷勢，喬治憑藉著菁英級的防守與外線能力，始終維持在「全明星」水平。他在2020年與快艇簽下1.9億美元（約合新台幣61.7億元）續約，隨後在2023年跳槽費城76人再拿下一份4年2.11億美元（約合新台幣68.5億元）的高薪，充分展現了側翼球員在現代籃球市場中的稀缺價值。「AD」戴維斯（Anthony Davis）以511,281,453美元（約合新台幣166.2億元）薪資躋身前五。他的職業生涯跨越了紐奧良鵜鶘與洛杉磯湖人。生涯背景與成就： 戴維斯是當今聯盟防守最具威懾力的內線球員之一，曾在2020年幫助湖人奪冠。儘管職業生涯飽受傷病困擾，但他在健康時的統治力讓他始終能獲得頂薪待遇。2025年底，他在與達拉斯獨行俠簽下兩年延長合約後，雖然傷病不斷，但已為期的生涯後期鎖定了穩定且龐大的財富。這五位球員的薪資總和已突破25億美元（約合新台幣812.5億元），這不僅是個人能力的展現，更說明了NBA聯盟商業價值的成功開發。對於即將滿41歲的詹姆斯而言，這份榜單的第一名頭銜，或許與他的得分王寶座一樣，在短期內都難以被後人撼動。