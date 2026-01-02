我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽持續熱戰，邁阿密熱火今（2）日靠著鮑威爾（Norman Powell）全場7計三分、狂砍36分率領下，以118：112擊敗東區第一的活塞，收下近期一波4連勝，讓活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）全場31分、8籃板與11助攻準大三元表現，轉眼變成做白工。本戰開打後由活塞取得主動權，一度暫居領先地位，隨後熱火在鮑威爾率領下反攻，首節結束前逆轉取得7分領先優勢，第二、三節再度拉開6分差距，第三節甚至一度領先22分，活塞靠著該節末段回神，才將比數追近至13分落後。決勝節開打，活塞在康寧漢穿針引線下，持續縮小比分，比賽剩下46秒時，活塞已經剩下2分落後，熱火則靠哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）中距離跳投取得2波球權領先，此時活塞湯普森（Ausar Thompson）邊線傳球卻發生失誤，鮑威爾把握機會再罰進2分，徹底把握勝局。鮑威爾本季轉戰熱火，正好是5年9000萬美元合約的最後1年，來到球權更多的熱火，鮑威爾打出新一哥級表現，本季28場先發，場均31.2分鐘就可以貢獻生涯新高23.8分、4籃板與2.8助攻，本場則再度砍進36分，率領熱火擊敗強敵。輸球的活塞方面，康寧漢雖然再度上演31分、8籃板與11助攻準大三元級表現，但個人也發生多達7次失誤，湯普森12分、5籃板，薩塞爾（Marcus Sasser）替補出戰，僅出賽24分鐘就攻下18分。