我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希在美國唸書時就是校花等級的人物。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

陳妍希去年和陳曉離婚，和小19歲周柯宇合作《狙擊蝴蝶》再度走紅，據傳陳曉個性叛逆愛自由，當時寧願放棄2.5億人民幣（約新台幣11.3億元）的財產，選擇淨身出戶都要離婚，陳曉雖出身書香世家，但陳妍希也不比他差，陳妍希在大學時就讀美國名校南加州大學（USC），雖是華人但在學校已經是風雲人物，只要是台灣人都知道她的名號，校門口還會有名車來等她。陳妍希就讀南加州大學，主修行銷、副修美術，7年前她曾在《康熙來了》中聊留學生活，來賓之一的Paul爆料，當時的女友也念USC，「陳妍希是校花等級的紅，只要是台灣人都聽過這號人物，很多人會開名車、跑車去校門口等她。」不過陳妍希很低調，雖然自認很愛打扮，但不知道有到校花的等級。陳妍希的演藝生涯中，演過的偶像劇《換換愛》、《這裡發現愛》、《不良笑花》等，都將她可愛又清新的氣質襯托出來，2009年陳妍希參與電影《聽說》，飾演聽障游泳選手「林小朋」一角，獲得金馬新演員提名，演藝事業可說是如日中天。直到後來，陳妍希到中國發展，和小4歲的陳曉合作《神鵰俠侶》假戲真做，由於小龍女的角色很多玉女演過，這對有著嬰兒肥的陳妍希來說很吃虧，不少人說她的版本是小龍女變小籠包。即便外型受阻，但她仍和陳曉墜入戀情、結婚生子，戀愛時陳曉對她猛獻殷勤，但婚後就再也沒送過一束花給她，陳妍希也多次在節目上有意無意地提到陳曉婚前婚後的差異。而兩人離婚時，傳出陳曉早在簽字前就已經離家出走，陳妍希還得靠助理才能和陳曉聯繫，最後陳曉甚至選擇淨身出戶，將2.5億人民幣（約新台幣11.3億元）的財產留給陳妍希。陳妍希之前在《狙擊蝴蝶》宣傳訪談中被問到姐弟戀話題，她坦言戀愛還是要看心智年齡，有些人到4、50歲還覺得自己是寶寶，被許多人猜測是在偷酸陳曉。