42歲的陳妍希和小她4歲的中國男星陳曉2016年因合作《神鵰俠侶》相識相戀，婚姻在2025年2月畫下句點，陳妍希曾說對陳曉第一印象就是「沒定性」，後來也傳言兩人離婚原因是陳曉熱愛自由，寧願淨身出戶也要離婚。而陳妍希則是在離婚後，和小19歲的周柯宇合作《狙擊蝴蝶》再度走紅。陳妍希過去曾在節目上透露，剛認識陳曉時，他才26歲，而她已經30歲，陳妍希說，「他就像一個大男孩，沒定性。」兩人在戲殺青後也沒聯絡，直到一年後才因為宣傳又再次見面，當時陳曉對陳妍希說，「我覺得妳很像我老婆。」對她展開熱情的追求攻勢。只是好景不常，結婚生子後，陳曉就再也沒送過陳妍希生日禮物，陳妍希也不諱言談到，「區別太大了！結婚之前非常浪漫，過生日會偷跑來我劇組，跑到我房間鋪玫瑰花瓣，婚後再也沒收過生日禮物。」還得要她開口，問陳曉能不能陪她去看場電影。不過陳妍希也說，家裡的經濟大權在她手上，陳曉花錢無法像單身時那樣，據悉陳曉最後是淨身出戶，寧願放棄2.5億人民幣（約新台幣11.3億元）的財產都要離婚，這和他熱愛自由的性格或許有些關聯。陳曉雖出身書香世家，但陳妍希也不比他差，陳妍希在大學時就讀美國名校南加州大學（USC），雖是華人但在學校已經是風雲人物，只要是台灣人都知道她的名號，校門口還會有名車來等她。陳妍希和陳曉離婚後，與小19歲的周柯宇合作甜寵劇《狙擊蝴蝶》，陳妍希的肉肉臉讓她和周柯宇站在一起，完全看不出年齡差，周柯宇也說，陳妍希也有很幼稚的一面，有時候還像他妹妹，把陳妍希搞得很不好意思。陳妍希也因為這齣戲再度走紅，讓大家看到當初「初戀系女神」的魅力，而在宣傳訪談中被問到姐弟戀話題，陳妍希坦言戀愛還是要看心智年齡，有些人到4、50歲還覺得自己是寶寶，被許多人猜測是在偷酸陳曉。