▲陳妍希和陳曉因戲結緣，後來離婚收場。（圖／翻攝自微博）

陳妍希去年和小4歲的陳曉結束婚姻，離婚後和小19歲的周柯宇拍攝《狙擊蝴蝶》再度翻紅，也讓觀眾看到她身為初戀系女神的魅力。陳妍希在訪問時被問到對姐弟戀的看法，她回覆，「也要看個人心智，有些人可能4、50歲還覺得自己是個寶寶。」被許多人認為是在暗酸陳曉。陳妍希在《狙擊蝴蝶》中展現姐姐魅力，雖然和周柯宇私下相差19歲，依舊很有戀愛感，而陳妍希本身經歷過一段姐弟戀婚姻，最後離婚收場，被問到如何看待年齡在感情之間的問題，陳妍希說，「也要看個人心智，有些人可能4、50歲還覺得自己是個寶寶。」許多網友都捏把冷汗，認為是在暗指陳曉。陳曉和陳妍希鬧離婚那段時間，外傳他離家出走多時，陳妍希還要靠打給助理才能跟他聯繫，甚至陳妍希還說過，陳曉婚前獻殷勤，婚後再也沒收過任何一束花，當初兩人拍《神鵰俠侶》時，陳曉才26歲，陳妍希說，「我覺得他像一個小朋友一樣，沒定性，就是一個大男孩。」然而隨著戲殺青，兩人也一年沒見，只有偶爾會訊息聯絡，之後在宣傳活動上碰到，陳曉對陳妍希說，「妳還滿像我老婆的。」對她展開積極追求，陳妍希則非常務實，認為彼此都很忙，幾個月才能見到一次，怎麼談戀愛，是後來陳曉到台灣拍戲，見面機會變多，才開始交往，雖然最後離婚收場，但如今陳妍希憑著演技再度走紅，粉絲都非常替她開心。