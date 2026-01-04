準備迎接入冬最強冷空氣！中央氣象署預報員曾昭誠表示，明（5）日下半天強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭率先降溫，周二（1月6日）全台越晚越冷，周三（1月7日）環境轉乾，「輻射冷卻」作用明顯，一直到周六（1月10日），連續4天的夜晚、清晨，各地低溫都在9至11度之間，空曠地區、近山區甚至會跌破7度，期間冷氣團有機會挑戰寒流，直到周日（1月11日）才會明顯回暖。
周一晚上冷氣團南下 周二越晚越冷
曾昭誠說明，周一清晨輻射冷卻影響，仍有10度以下低溫發生機會，周一白天氣溫比今（4）日略低一點，北部、宜花15至22度，中南部、台東21至25度，入夜過後強烈大陸冷氣團抵達，北台灣、宜蘭會先感受到氣溫下滑，周二越晚越冷，晚上低溫中部以北、宜蘭10至13度，南部、花東15至17度。
周三冷氣團挑戰寒流 連續4天跌破7度
曾昭誠指出，周三至周六由於環境變乾，冷氣團搭配輻射冷卻，讓降溫更加明顯，這段時間的「每天清晨」是全台最冷的時段， 中部以北、宜蘭只有9至11度，南部、花東13至15度，局部空曠地區再低2至3度，台北測站也有機會跌破10度，來到寒流等級。
曾昭誠提及，周三至周六天氣就是「早晚特別冷」，白天各地高溫都還有15至20度，陽光露臉的地區感受些微溫暖，但也要注意日夜溫差非常大；周五、周六冷氣團會減弱，但只有白天回升一點，真正回暖的時間要等到周日過後。
冷氣團先濕後乾 周一雨勢下最多
未來一周降雨方面，曾昭誠指出，這波強烈大陸冷氣團「先濕後乾」，周一南下後「桃園以北、宜花」全天不定時有局部短暫雨，東南部、恆春半島則有零星短暫雨。
周二水氣減少，東半部、恆春半島仍有些短暫雨，桃園以北則轉為短暫雨後多雲，新竹以南多雲到晴，周三過後水氣更少，只剩下東半部及恆春半島有零星雨；此外，也要提醒民眾，冷氣團影響期間，各沿海及離島仍有較大風浪，前往海邊活動要注意安全。
資料來源：中央氣象署
