今晨探3.7度！中午卻熱到脫外套 氣象局曝「溫差」元兇
過去兩天清晨台灣都出現較寒涼的低溫，今（31）日新竹峨眉更只有攝氏3.7度，不過詭異的是，白天太陽升起後，溫暖的陽光又讓人感覺有些舒服，中午在外甚至要脫下外套，會出現這樣的情況其實都是「輻射冷卻」作用影響，中央氣象局解釋，輻射冷卻主要是地面吸收一整天的輻射能量後，深夜雲量較少、風較弱導致熱能快速散失，清晨地表就會迅速降溫，體感相當寒冷，預期明（1）日空曠地區還會有輻射冷卻現象，週四（2/2）東北季風增強、水氣增多，清晨的低溫才不會如此極端。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局在臉書粉專「報天氣－中央氣象局」指出，白天太陽升起時，地球地表會吸收「可見光、紫外光等輻射能量」進而讓溫度提升，不過當太陽努力將地表烤熱後，入夜後地表仍會持續以紅外光等長波輻射，向太空逸散能量，達到散熱的效果。
不過上述情況是每天都會發生的正常現象，當整體環境符合2個條件時，地表就會迅速降溫，導致氣溫驟降，體感冷颼颼，第一是「夜空晴朗無雲」，此時地面發散的輻射熱，會因為沒有雲層的阻擋直抵高空逸散，第二是「地表風弱」，風力較小使冷空氣更容易聚集在地表，兩者搭配下就會出現極端低溫。
反之，當「夜空有雲、地表有強風」時，地面放出的輻射熱會被雲朵吃掉，再放出輻射熱返回、加熱地面；地表的強風則會促使冷、暖空氣迅速混合，此時輻射冷卻就不明顯，人體感受也不會這麼冷。氣象局也補充，輻射冷卻主要出現在空曠的郊區，因為都會區多建築、容易吸熱，且人工熱源也多，輻射冷卻的條件不理想，因此近期單日最低溫很常落在中部的空曠地區。